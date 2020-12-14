柴柴在暖爐前腳開開取暖　爽到瞇眼享受：「港覺好棒！」

冬天對於日本柴犬小太郎（こたろうくん）來說，最期待的莫過於主人一年一度擺出暖爐的時刻，日前當主人剛拿出暖爐，下秒小太郎瞬間窩在暖爐前搖滾區，一屁股坐好腳開開取暖、瞇著眼享受全身暖呼呼！小太郎：「就是這種夢寐以求暖呼呼的港覺啊！」。

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小太郎全身烤得暖呼呼、臉上掛著滿足的表情，完全不想離開這裡，主人將這幕分享到推特@kotaro_chang很快獲得15萬個讚，大批網友看過紛紛留言說：「這就是身在天堂的港覺！」、「太晚翻面背都烤焦了……」、「烤蛋」、「烤柴柴」最後要提醒飼主，家裡用暖爐要保持毛小孩使用的安全距離，如果靠得太近很可能會燙傷！（編輯：楊釆蓉）