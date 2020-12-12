英節目徵品客先生全身照！老外貼「台灣版本」網笑瘋

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英節目徵品客先生全身照！老外貼「台灣版本」網笑瘋

The China Post/綜合報導

calendar_today2020-12-12 12:27:00

老外在台灣超市驚見品克先生真面目
▲老外在台灣超市驚見品克先生真面目(圖|翻攝自推特)
The China Post報導，英國著名脫口秀主持人約翰·奧利佛（John Oliver）早前在他的每周節目《上周今夜秀》（Last Week Tonight）討論洋芋片大牌吉祥物品客先生的身體究竟長什麼樣子。而近日，一名推特網友向脫口秀主持人分享一張在台灣某間超市捕捉到的「真人版品克先生」，引起網友熱議。
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上周今夜秀官方推特帳號周一PO文寫道，「你可以幫我們解開這個重要的謎題嗎?」並加上標籤Pringles。  
貼文一出引起網友熱烈討論品克先生的真面目，其中一名網友貼出在台灣賣場看到的真人版品客，照片中，品客先生留著招牌髮型、鬍子，配上水汪汪眼睛，並身穿黃色衣服，披著紅色西裝外套，下半身與品客頭絲毫不違和。  

這名網友留言道：「我有答案，根據現身在台灣的品克先生，他長這樣。」  

▲老外在台灣超市驚見品克先生真面目(圖|翻攝自推特)
▲老外在台灣超市驚見品克先生真面目(圖|翻攝自推特)
 
台灣品客獲得熱烈回應，不少網友說照片裡的品客先生看起來很難過，好像他已經放棄人生，放棄一切。 另一方面，也有網友表示，品客的頭看起來像是女生，穿得卻像是個男的。  
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