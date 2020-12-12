英節目徵品客先生全身照！老外貼「台灣版本」網笑瘋

The China Post

報導，英國著名脫口秀主持人約翰·奧利佛（John Oliver）早前在他的每周節目《上周今夜秀》（Last Week Tonight）討論洋芋片大牌吉祥物品客先生的身體究竟長什麼樣子。而近日，一名推特網友向脫口秀主持人分享一張在台灣某間超市捕捉到的「真人版品克先生」，引起網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲老外在台灣超市驚見品克先生真面目(圖|翻攝自推特)

另一方面，也有網友表示，品客的頭看起來像是女生，穿得卻像是個男的。