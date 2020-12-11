老鳥下班喊4字！她疑惑「我是老大嗎」　網揭心機：高招

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老鳥下班喊4字！她疑惑「我是老大嗎」　網揭心機：高招

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-11 17:33:15｜update2020-12-11 17:57:43

▲女網友面試問「生理假」，被面試官笑，讓她氣得責怪男友。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有女網友指出，從自己提出離職意願後，職場前輩下班前都會喊「4字」，讓她覺得不太自在。（示意圖，圖中人物與本文內容無關／翻攝Pixabay ）
職場的人際關係是一門簡單，卻又是最複雜的學問，但若能好好處理人際社交，不僅能讓工作處理起來更加順利，就連上班心情也能愉悅。不過，就有女網友指出，從自己提出離職意願後，職場前輩下班前都會喊「4字」，讓她覺得不太自在。對此，就有不少過來人揭穿真相直喊「是一種手段！」
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原PO於《Dcard》上發文，表示公司中的老鳥，有時下班都會對新人說聲「辛苦您了」，他坦言自己覺得相當不適應，更納悶提問「正常不是新人對前輩說才對？而且這樣講讓人感覺新人是老大？」
原PO解釋，自己沒有不開心，只是因前輩太過客氣讓她十分不自在，「大家有什麼想法，老鳥沒有要離職喔！是我提離職後這樣說的」。

▲原PO詢問「老鳥對新人說辛苦您了，大家有什麼想法？」（圖／翻攝Dcard）
▲原PO詢問「老鳥對新人說辛苦您了，大家有什麼想法？」（圖／翻攝Dcard）
問題一曝光後，隨即有許多過來人討論，「主管下班也會跟我們說辛苦了，就有禮貌而已，而且就真的有辛苦⋯」、「不覺得有什麼問題，口頭上的體恤很正常，妳的想法比較令人匪夷所思」、「現在做人真難，有禮貌還會被當成怪人」、「還好吧⋯場面話居多，想太多了」。

甚至有人解析，「可能怕新人草莓被操爆吧，我遇過的老闆和主管會做人的都會這樣說，簡單來說就是一種上層攏絡下層人心的手段，下層對上層說感覺在階級制嚴重的社會群體中比較常見」、「大概就心理戰術吧，當老鳥覺得你是顆爛草莓又剛好缺人時，一句話讓你覺得暖心就想堅持下去，然後就計畫成功」、「你自己都說妳是離職他們才說了，代表對方覺得妳可能不習慣或草莓才沒辦法做的」。
不過亦有人建議「下對上」應該盡量避免「辛苦了」等用詞，「有些人觀念是只有上級才能跟下屬說『辛苦了』，所以比較敏感的人反而不喜歡後輩跟他說辛苦了」、「正常來說，下對上不能說『辛苦了』，只有上司可以這樣對下屬說，而如果有這樣，感覺你待的公司不錯呢」、「老鳥說很正常啊！新人就不要主動講」；但也有網友認為還是得依公司工作氣氛做定論。（編輯：陳雅雲）
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