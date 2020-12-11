12星座週末運勢出爐！天秤注意荷包　雙子有望與舊愛復合

週末月亮進入天蠍座，為我們帶來更縝密、仔細的思考，很多人會在今天做出正確的決定，安排事務方面也會更有條理。感情上也不再感到迷惘，能夠撥雲見日，看清楚事情的真相，知道選擇什麼樣的對象，才是最適合自己的，有些藕斷絲連的情況也將終止。若是你想要找新的對象，透過長輩牽線，是目前對你最有效的辦法。那麼現在就跟著塔羅牌艾菲爾老師一起來看十二星座週末運勢吉凶，請同時參考太陽、上升。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲塔羅牌老師艾菲爾公佈了「12星座」週末運勢。（圖／翻攝自《塔羅牌老師艾菲爾》臉書粉專）

× ▲塔羅牌老師艾菲爾公佈了「12星座」週末運勢。（圖／翻攝自《塔羅牌老師艾菲爾》臉書粉專）

本週末（12/11-12/13），要注意自己的情緒，千萬不要被負面心情、怪異舉動和錯誤想法牽引。因為你的疏忽和冒險有可能會引發一連串的蝴蝶效應，看似一次極小的嘗試與貪念，都可能引發大麻煩。





金牛座





本週末（12/11-12/13），千萬不要騙人、千萬不能做出傷害誠信與承諾的事情。否則會你會發現自己不僅成為麻煩製造者，而且還頻頻發生禍從口出的問題，引發身邊的合伙人和戀人的不高興。





雙子座





本週末（12/11-12/13），適合約會，跟情人或曖昧的對象一起共度週末和共享晚餐，可以為你的生活增加更多幸福能量。想要復合的朋友，可以在這個週末傳訊息給前任，只要對方回覆你，你們說不定在未來一個月內有復合機會。





巨蟹座





本週末（12/11-12/13），非常有口腹之欲，想要大吃大喝，想要吃火鍋、吃蛋糕、喝奶茶，吃pizza、吃漢堡，各種可以讓你心情愉悅的食物，你都想要大吃大喝。雖然事後減肥非常辛苦，但是本週末對你還說，只有吃美食才能消除你的焦慮感覺。





獅子座





本週末（12/11-12/13），在家待不住，總是想要出門玩耍。如果這個週末沒有人約你出來聚會吃飯，你一個人待在房間、待在床上或是倒在沙發上，你會覺得悶悶不樂，你不喜歡這種沒人聊天、沒人陪伴的寂寞感覺。





處女座





本週末（12/11-12/13），要小心你的鄰居、你的同事，你有可能會跟身邊或是住家附近的朋友、同事、鄰居，因為事故，鬧得心情煩悶。有可能是停車位的問題，或是辦公室中的小事，總之，你為此耿耿於懷，而對方的脾氣也不好惹。





天秤座





本週末（12/11-12/13），才到月中時刻，你又擔心煩惱你的薪水和收入了。畢竟這個季節是歲末年終的時候，你的生活開銷和年度的花費又創新高了。如果沒有另辟賺錢的機會，等你獨處一人的時候，就沒來由的煩惱著自己的收入。





天蠍座





本週末（12/11-12/13），內心感覺到焦慮，感覺到有一點心煩的徬徨。這種不確定的狀態，讓你失去了身上的光彩和自信能量。你需要有人可以開導你，你需要有人可以包容你，去接納你的煩惱，同時給你一些正能量。





射手座





本週末（12/11-12/13），在你的生日月，你的心情是充滿自信感覺的，雖然偶爾有一點小小的不順利。但只是一兩天的時間，很快地你又可以展現自信能量。最近你需要好好的睡眠，最好是可以有深度的睡眠，因為在完全放鬆的睡眠中，你將獲得身心全然的平靜和修復。





魔羯座





本週末（12/11-12/13），最近工作比較忙，到了放假的時候，還需要為工作的事情操心煩惱。有可能這個週末就是在辦公室度過。如果週末還在工作的朋友，希望你晚上可以早一點睡覺，因為在冬天的夜晚熬夜是非常傷害精、氣、神的事情。





水瓶座





本週末（12/11-12/13），適合買一杯咖啡、看一本好書、讀一份雜誌，你需要一個完全屬於自己的平靜時刻。這種平靜時刻可以邀請朋友共同參與，也可以是完全屬於自己一個人的獨處。在安靜與朋友的支持之下，你會感覺到幸福美好。





雙魚座





本週末（12/11-12/13），別人都以為你每天過得很開心、很愜意，但其實你內心有一些小小的煩惱。這些煩惱主要來是跟犯小人有關，或是跟朋友、閨蜜有誤會。你覺得以前跟你很好的朋友，最近卻刻意的疏遠你，也少跟你聯絡。這種被朋友遺忘、遺棄的感覺，你覺得很寂寞受傷。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】