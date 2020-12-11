最怕冬天逛賣場？女曝「推車1慘況」　網爆共鳴：痛到哭

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最怕冬天逛賣場？女曝「推車1慘況」　網爆共鳴：痛到哭

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-11 18:10:23

有網友提到，冬天時超不愛去賣場，原因竟與推車有關。（示意圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）
▲有網友提到，冬天時超不愛去賣場，原因竟與推車有關。（示意圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）
近期氣溫偏低、陰雨綿綿，也讓不少民眾外出意願降低。就有網友分享，冬天時超不愛去賣場逛，隨後透露「原因」，也意外引發許多苦主共鳴，更有內行人透露解決方法。
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一名女網友在臉書《爆怨2公社》發文提到，「我冬天超恨推賣場的購物車，買個東西就被靜電電5～6次，買到人被電到痛得叫出來，害我直接一直拿水抹手，這種帶靜電體質真的煩！」
▲原PO被靜電所困擾的遭遇引發共鳴，更有內行人給出解決方法。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
▲原PO被靜電所困擾的遭遇引發共鳴，更有內行人給出解決方法。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
貼文曝光也引爆共鳴，不少網友也分享相似遭遇「我也是，冬天去賣場要摸之前，我都會迅速碰一下看會不會靜電」、「冬天我都只敢提購物籃」、「推車真的超會電」、「都電到有心理陰影」。
也有內行人解釋原理與解決方法，「不是什麼靜電體質，是習慣穿的衣服材質導致靜電產生，內裡內衣純棉，外面是尼龍，尼龍外套又偏大件，走路時兩種衣服材質摩擦，加上乾燥冷空氣...所以你身上都是靜電」、「不要先用手指頭碰,要先用掌心,因為面積大比較容易分散電子,也比較不會被電」、「建議可以參考靜電消除器，我使用效果算不錯」。（編輯：潘毅）
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