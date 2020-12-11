買鮮奶見「萬蓋叢中一點黃」！他驚喊不敢買　官方回應了

牛奶營養豐富，是許多人喜愛的蛋白質與鈣質來源。市售乳製品種類多元，包括奶粉、鮮奶與保久乳等，民眾會到賣場搶購指定品牌的鮮乳回家喝。不過近日就有一名網友發現，在逛美式賣場好市多（Costco）時竟意外發現在一片白色瓶蓋的牛奶海當中，竟然出現了一罐「黃蓋」牛奶，讓他不太敢買也好奇背後是否有特殊涵意，話題引起眾人討論。

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這名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出他當時拍下的照片，表示自己昨（10）日到好市多消費時，原本想買幾罐鮮乳回家，卻發現其中一瓶跟別瓶特別不一樣，瓶蓋換成了黃色而非其他的白色，這也讓他相當好奇「有人知道這是怎麼一回事嗎？真特別，但是不敢買！」。

▲牛奶營養價值高，不少網友會到美式賣場挑選購買CP值高的牛乳回家喝。（示意圖／取自 pixabay ）

仔細一看可以發現，無論是包裝、成分或保存期限都沒有問題，這也讓許多網友好奇這是否是特別的「隱藏版」，或是背後有其用意。許多網友們就猜測原因「蓋子顏色大概是不小心混到吧」、「黃蓋是初乳吧」，另外也有民眾點出可能是瓶蓋在生產線有不同安排「蓋尾，生產線要補料了」、「計數用的啦」。

不過也有許多網友對這個畫面感到新奇，紛紛逗趣回應「收集黃金瓶蓋可以換獎品」、「黃色的是果汁牛奶」、「恭喜中獎，再來一瓶」、「那瓶一定是有冤情」、「三國版牛奶，因為是黃蓋！」、「值星官的概念」。不過究竟為何會出現不同顏色的瓶蓋，好市多官方則回應目前仍在查證當中。（編輯：楊智傑）