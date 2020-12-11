影／男子離奇掉落住宅圍牆間　受困哀號警消破牆救出

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影／男子離奇掉落住宅圍牆間　受困哀號警消破牆救出

記者李春台/桃園報導

calendar_today2020-12-11 19:04:22

中壢男子卡圍牆縫隙
▲林姓男子不知何故掉落在住宅與圍牆間的狹小空間，哀號10多小時才被警消人員救出。（圖／記者李春台翻攝）
中壢警方今(11)日上午獲報，指有民眾受困在荒廢的透天厝圍牆縫隙間無法動彈、不斷哀號，經通知消防隊派員前往救援，員使用破壞器材撬開5平方公尺牆壁，順利協助受困的林姓男子脫困送醫，所幸僅雙臂有挫擦傷並無大礙，至於為何會卡在牆縫之間，林男則未說明。
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警方表示，上午9時許接獲民眾報案，稱中壢區康樂路25巷16弄附近一處荒廢的透天厝有男子卡在住宅圍牆中間不斷哀號，警方到場後給予該名男子一瓶礦泉水和安撫其情緒，消防局獲報後也隨即派員前往搶救。
據了解，受困的林姓男子今年28歲，昨晚地震後，附近民眾就曾向警方報案，指中壢火車站後方有女子叫聲，但警方到場後未聽到任何聲音，因當時天色昏暗且民眾報案時未提供詳細地址，因此為找到聲音來源位置。今天上午9點多，警方又再次接獲民眾報案，稱附近透天厝傳出有女子間歇啜泣聲，聲音聽起來像被摀住嘴巴，警方趕赴現場後，發現林男卡在住宅圍牆中間。

▲救護人員以削岩機、油壓撐開器破壞牆面，歷經2個多小時，在下午1點10分將林男救出。（圖／記者李春台翻攝）
▲救護人員以削岩機、油壓撐開器破壞牆面，歷經2個多小時，在下午1點10分將林男救出。（圖／記者李春台翻攝）
負責救援的消防局第二大隊指出，林姓男子受困在寬約30公分的兩面牆之間，無法用力拖出來，救護人員先以棉被包覆林男身上，避免在破壞牆壁過程中受到傷害，接著救護人員以削岩機、油壓撐開器破壞牆面，歷經2個多小時，在下午1點10分將林男救出，所幸林男意識清楚，僅雙臂有擦挫傷，警方與消防人員詢問林男為何卡在兩牆之間，林沉默不語未透露原因，經簡單包紮傷口後，送往聯新醫院治療。
 
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