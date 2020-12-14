房市／新北第二行政園區落腳三重 這站爆大量
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-12-14 18:30:00
新北市二重疏洪道重劃區左岸緊鄰先嗇宮捷運站，隨著捷運通車，交通便利性大增，周邊又有藍天電腦、群光電子等數十家上市櫃公司企業總部，磁吸建商紛紛插旗，明年三重第二行政園區又將動工，未來發展可期；眾多原因之下，實價登錄顯示，先嗇宮站通車以來，周邊迄今交易量成長10倍之多。
根據信義房屋統計捷運周邊站點實價資料，自101年捷運先嗇宮站啟用後，捷運先嗇宮站周邊的交易量與房價就穩定成長，今年交易量與101年相比，成長10倍，而今年房屋每坪平均單價40.29萬與101年每坪平均單價35.88萬相比，上漲12%。二重疏洪道重劃區左岸鄰近工業區，藍天電腦、群光電子等十多家上市櫃公司已在當地蓋總部大樓，形成總部經濟；而中美貿易戰後，台商資金大舉回流，在台找尋土地設置廠辦，但台北市人口與土地已飽和，獵地轉向離台北市一橋之隔的三重區，吸引更多企業在此群聚設立總部。
二重疏洪道重劃區左右岸以淡水河為界，左岸鄰近捷運先嗇宮站，右岸鄰近捷運三重站，兩地僅一橋之隔，林怡秀表示，因為交通便利，右岸三重站周邊的買盤，也外溢至左岸的先嗇宮站。而新北市政府也將於二重疏洪道重劃區設置第二行政園區，預計明年動工，諸多建設利多，加上人口逐漸聚集，對此，信義房屋三重集美店專案經理林怡秀表示，台商資金回流，讓土地價格越來越高，連帶帶動當地房市。以緊鄰先嗇宮捷運站、位於重新路五段的社區大樓為例，過去每坪單價3字頭，現已站上4字頭。先嗇宮站周邊屋齡較新的大樓，房屋平均單價落在每坪48至52萬間。