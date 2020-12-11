影／彰縣捍衛健康推食品業無萊豬自主管理　鼓勵業者申請

為因應明年1月1日起，含萊克多巴胺進口豬肉可在市面販售，彰化縣政府推動食品業無萊豬自主管理標章，為保障消費者「知」的權利及「選擇」的自由，無萊豬自主管理標章今（11）日「新鮮」亮相了，食品業者可向彰化衛生局提出申請，加以張貼，要讓消費者有清楚的選擇。

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▲含萊克多巴胺進口豬肉明年1月1日起可在市面販售，消費者選購時十分憂心。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 11）

× ▲含萊克多巴胺進口豬肉明年1月1日起可在市面販售，消費者選購時十分憂心。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 11）

含萊克多巴胺進口豬肉明年1月1日起可在市面販售，彰化縣政府推動食品業無萊豬自主管理標章，期透過業者發動自主管理，確保豬肉產品安全，並揭露是否含萊克多巴胺資訊，讓民眾吃得安心。

▲為保障消費者「知」的權利及「選擇」的自由，彰化縣無萊豬自主管理標章「新鮮」亮相了。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 11）

× ▲為保障消費者「知」的權利及「選擇」的自由，彰化縣無萊豬自主管理標章「新鮮」亮相了。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 11）

彰化縣政府指出，明年1月1日起，中央雖已規定市售含有豬原料的相關產品，均須清楚標示豬原料原產地資訊，但很多民眾仍擔心無法透過原產地判別是否含有萊克多巴胺成分，因此縣府推動食品業無萊豬自主管理，主動揭露不含萊克多巴胺資訊。讓民眾有知的權利與選擇的自由。

▲彰化縣政府推動食品業無萊豬自主管理，主動揭露不含萊克多巴胺資訊。讓民眾有知的權利與選擇的自由。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 11）

× ▲彰化縣政府推動食品業無萊豬自主管理，主動揭露不含萊克多巴胺資訊。讓民眾有知的權利與選擇的自由。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 11）

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，經審核確認豬原料不含萊克多巴胺者，發給標章供店家於明顯處張貼，供消費者辨識。民眾依據無萊豬自主管理標章，做為選擇食品之參考，歡迎食品業者共同響應推動。

▲我不賣萊豬。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 11）

× ▲我不賣萊豬。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 11）

葉彥伯指出，參加自主管理活動者，食品業者必須填具承諾書並檢附豬原料無萊克多巴胺之相關證明文件，如屠宰證明、自主檢驗報告、供應商切結書或輸入食品許可通知文件等，向衛生局申請，申請專線：（04）7120188。

葉彥伯說，即日起，無論是使用國產豬或進口豬肉，食品業者均可向衛生局提出無萊豬自主管理標章的申請，經審核確認豬原料不含萊克多巴胺者，即發給標章供店家於明顯處張貼，供消費者辨識，民眾依據無萊豬自主管理標章，做為選擇食品之參考。