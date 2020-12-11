中天最後倒數！他看節目「全新內容」愣了 觀眾全瘋朝聖
中天最後倒數！他看節目「全新內容」愣了 觀眾全瘋朝聖
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-11 22:16:15｜update2020-12-11 22:47:54
中天新聞台歷經換照申請失敗、假處分遭駁回後，於今（11）日晚間11時59分確定證照到期，將轉往網路繼續發展。在關台前夕，中天新聞於該台外連續播報48小時，直到今日午夜為止。對此，PTT上就有網友轉台收看中天時，驚嘆直呼「中天整個豁出去了嗎？」貼文一出，瞬間引來許多觀眾熱議。
中天新聞確定將於11日晚間11點59分停播，晚間由戴立綱所主持的政論節目《新聞龍捲風》也改至中天一樓大廳。值得一提的是，節目中所有來賓不同以往在犀利談論時事的辛辣風格，改以輕鬆愉快的快問快答方式，現場一片歡樂，逗趣的畫面，瞬間在網路上引起一陣討論。對此，就有一名網友於PTT八卦板上發文，其於內文表示「中天現在到底在幹嘛啦，整個豁出去了嗎？」他指出現在節目中，沒有以往名嘴互相犀利針貶時事的環節，反倒改以輕鬆的快問快答方式進行節目，讓原PO看到時感到相當驚訝。
貼文一曝光後，隨即引來不少網友熱議，「為什麼我覺得好搞笑」、「真的超不一樣QQ」、「越接近12點可能越刺激」、「蠻有趣的阿」。據了解，中天新聞台明日午夜0時起，將不在52頻道播送，轉往網路發展。而52頻道目前NCC與地方政府仍在審理各家業者所提出的頻道變更計畫，現階段暫以「跳頻」方式處理，也就是民眾轉台時，51台會直接跳往53台。（編輯：陳雅雲）