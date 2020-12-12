夜晚台北101竟有這設計　老外直呼：多元文化之美

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夜晚台北101竟有這設計　老外直呼：多元文化之美

記者蕭子瑜/綜合報導

calendar_today2020-12-12 20:00:00

▲ 一位外國網友紀錄了台北最高建築物一周的變化，其中最引人注目的便是101頂部燈光，七天下來剛好點出了彩虹的顏色。（圖／取自@u/MagicT8/Reddit)
▲ 一位外國網友紀錄了台北最高建築物一周的變化，其中最引人注目的便是101頂部燈光，七天下來剛好點出了彩虹的顏色。（圖／取自@u/MagicT8/Reddit)
根據The China Post報導，身為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，台灣獲得許多外國人的稱讚，而不僅政策上，就連平常生活上的小細節，都能發現多元文化元素融入台灣社會。
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近期，一位外國網友在美版PTT論壇Reddit上貼出一張夜晚的台北101照；與一般101照不同，他紀錄了台北最高建築物一周的變化，其中最引人注目的便是101頂部燈光，七天下來剛好點出了彩虹的顏色。
網友在圖片下方留言大讚：「台北101上週的七彩顏色！真開心可以住在這個多元的民主社會！」

貼文一發出馬上得到其他網友熱烈回應，其中一位也補充：台灣真的是亞洲最前衛的國家之一！就醫療資源、民主觀念、經濟發展等大方向來看，加上較為複雜的國際地位，台灣真的很厲害。

也有網友看到台北101照立刻聯想到跨年活動，緊張的問道煙火秀是否還會照常舉行。

在台灣近期相對成功防守疫情擴散的情況下，原PO回應目前跨年晚會尚未被取消，但依中央流行疫情指揮中心判斷，若突有新增境內案例，仍有可能在最後一刻取消。

也有網友在下方好奇地問道每個禮拜得顏色是否都不一樣，讓原PO開心的回應，除了特別節日外，台北101都會大放彩虹色彩，點亮北市。
更多新聞請看The China Post
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