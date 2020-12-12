傳白宮以滾蛋逼FDA局長快讓疫苗授權 川普：慢得像烏龜
傳白宮以滾蛋逼FDA局長快讓疫苗授權 川普：慢得像烏龜
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-12 07:59:25
美國食品及藥物管理局（ FDA ）的外部諮詢小組日前召開會議，以多數決通過輝瑞疫苗的緊急授權認可，建議 FDA 可考慮批准該疫苗的緊急授權。美國衛生部長阿薩爾（ Alex Azar ）聲稱疫苗很快就能放行施打，甚至傳出白宮高層以辭職脅迫 FDA 局長哈恩（ Stephen Hahn ），要他限時批准疫苗的使用。
綜合外媒報導，美國 FDA 的諮詢專家小組投票通過（ 17 票贊成、 4 票反對、 1 票棄權）建議 FDA 批准輝瑞疫苗的緊急使用授權，認為疫苗的安全性和有效性大於風險。美國衛生與公共服務部部長阿薩爾當天在接受《美國廣播公司》（ ABC ）節目《早安美國》（ Good Morning America ）訪問時表示， FDA 將在「幾天內」批准疫苗授權，最快下週初美國人就能開始接種。美國總統川普也在專家小組投票後不久，於推特上發文批評 FDA 動作太慢，應該快點批准疫苗好拯救生命：「當我花了大把銀子，官僚主義的 FDA 在批准大量新冠疫苗上節省了 5 年時間，但它還是一隻又大又老的慢烏龜。哈恩博士，請馬上批准疫苗，停止再玩這些遊戲，開始挽救生命吧！」
雖然臨床實驗顯示，輝瑞和德國公司 BioNTech 共同研發的新冠疫苗防護性相當高，但部分民眾對於疫苗的安全性仍存有疑慮；先前還傳出英國有 2 人接種後過敏、當局因而呼籲有嚴重過敏史者暫緩施打。
儘管疫苗研發時間比正常還要短，但眼見疫情在美國持續延燒，似乎也顧不了太多。《美聯社》 11 日引述消息人士透露，白宮幕僚長梅多斯（ Mark Meadows ）已向 FDA 局長哈恩施壓，要求對方在 12 日前批准疫苗的緊急使用授權，否則就要他捲舖蓋走人。
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