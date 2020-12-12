為何一堆人堅持不點外送？眾揭「2暗黑理由」：你仔細算
為何一堆人堅持不點外送？眾揭「2暗黑理由」：你仔細算
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-12 09:46:08
外送平台近幾年崛起，懶人商機不斷擴大，民眾只要在家動動手指頭，美味的餐點就會送到家門口，不過，近日就有網友討論「現在還有人沒有使用過外送平台的嗎？」貼文引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「現在外送平台的優惠很多，雖然九成五的店家都把抽成費用加到餐點上，但是像是速食店很多就是店內價，不用自己去買又不用運費，就非常划算，目前還沒有用過外送平台的人有誰？理由是什麼？」貼文一出，網友紛紛回應「我說真的...外送的地雷店真的超多＝＝」、「地雷店+1，被雷過兩三次就刪掉了」、「其實地雷店蠻多的，有些在上面開的店，是你現實根本不會去的」、「有些遊樂園前面的小吃攤也有在賣....真的雷」、「我朋友沒店面也能賣....真的很瞎」、「有些平常不會去的也能在平台上賣」。另外，也有不少人指出原因「傷荷包」，「又不可能天天吃速食店，九成五都有加價賣啊，沒有免運時真的很貴」、「沒有免運真的超貴...」、「因為貴啊，都沒錢買房了還整天給人家抽成？」、「是有多少人不知道外送比較貴啊..」、「你仔細算一算每個月點的外送，就會發現花費超驚人」。（編輯：張嘉哲）