男生坐著尿尿更好？醫師曝光「3大好處」　網一試狂驚呼

長久以來，男性們出門在外，大多都是站在小便斗前，抬頭挺胸地把尿很「大港地」解放出來，相當豪爽；不過不少人回家卻因為習慣問題，不會順手掀開馬桶蓋，將馬桶周圍尿得到處都是，惹得女友、老婆超級不爽。對此，泌尿科醫師程威銘就認證了坐著尿尿的「3大好處」，網友們試過也驚呼，「真的比較輕鬆」。

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醫師程威銘在他的YouTube頻道分享，「為何男人坐著尿尿比較好」的3大理由。首先，也是最關鍵的理由在於，當我們在小便時，是希望「括約肌好好放鬆」，膀胱不需用太多力氣就把尿解放出來，這樣「膀胱才不會提早老化」；但站著尿尿，兩隻腳反而用力支撐著身體重量，導致括約肌無法好好放鬆，甚至肚子還得用力，才能解放出來。

▲泌尿科醫師程威銘在他的YouTube頻道分享，「為何男人坐著尿尿比較好」的3大理由。（圖／翻攝自程威銘醫師Dr. DKK YouTube）

▲泌尿科醫師程威銘在他的YouTube頻道分享，「為何男人坐著尿尿比較好」的3大理由。（圖／翻攝自程威銘醫師Dr. DKK YouTube）

▲泌尿科醫師程威銘在他的YouTube頻道分享，「為何男人坐著尿尿比較好」的3大理由。（圖／翻攝自程威銘醫師Dr. DKK YouTube）

影片一出，也讓不少網友紛紛留言大讚，「坐著小解，真的很放鬆，順暢多了」、「絕對贊同男性坐著如廁」、「哈哈，我在家一直都是坐著，這樣乾淨衛生」、「有嘗試過，效果真的不錯」、「我都會看情況，不趕時間的話就會坐著尿尿，感覺尿得比較乾淨」、「坐著尿已經很久了」、「坐著尿真的比較輕鬆」。（編輯：郭佩蓉）