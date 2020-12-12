圍堵疫情！美國FDA批准輝瑞疫苗緊急授權

外媒最新消息，美國食品藥品監督管理局（ FDA ）於當地時間週五批准了該國首款新冠疫苗的緊急使用授權，在疫情奪走近 30 萬條美國人的性命、對社會與經濟造成嚴重破壞後，當局對輝瑞和德國 BioNTech合作研發支疫苗的授權，彷彿讓黑暗隧道的盡頭露出一絲曙光。

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報導引述聯邦官員說法，在疫苗獲得批准後的 24 小時內，將有 290 萬劑首批疫苗被配送，醫護人員和安養院的居民優先注射，預計下週就能開始廣泛施打 。

報導認為，該疫苗的成就證明了製藥公司和政府的積極配合，能有效縮短一般疫苗的研發時程，也標誌著川普政府的一次罕見勝利。





在 FDA 亮綠燈放行前，美國衛生部長阿薩爾（ Alex Azar ）才在電視上聲稱疫苗很快就能施打，甚至傳出白宮高層脅迫 FDA 局長哈恩（ Stephen Hahn ），要他 12 日就批准疫苗的使用，否則可能會飯碗不保。



