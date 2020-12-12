搭高鐵才是王道？男搭客運驚「爽一整路」 乘客曝神優勢
搭高鐵才是王道？男搭客運驚「爽一整路」 乘客曝神優勢
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-12 10:51:26
台灣大眾交通運輸工具眾多，包含高鐵、台鐵、客運等等，但每個人喜好不同，往返不同縣市所搭乘的大眾運輸選擇也不一樣，近日，就有網友分享自己搭乘客運的經驗，表示「乘坐經驗非常良好，且環境非常高級」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「很早以前做過一次和欣客運的兩排椅，覺得位子很大很爽，調好位子超舒服，跟躺著差不多，搭了那次之後就沒有再坐過其他客運，搭和欣幾乎都上車睡到下車，和欣算是客運裡面高級的嗎？還是有其他的可以比擬？」貼文一出，網友紛紛回應「搭過一次半夜到高雄5點多天亮，超舒服」、「和欣是真的很不錯，兩排椅子超推」、「客運基本搭夜車首選，在車上爽睡」、「真的又大又舒服，以前有一陣子常坐」、「每次回中南部都搭客運啊，便宜又能爽睡」、「不只和欣，阿羅哈也很舒適」、「推啊羅哈！超爽睡」。另外，也有不少常搭客運的網友提到「CP值真的超高」、「每次回台南票價600爽睡，搭高鐵要1500，價格真的差超多」、「現在很多人都搭高鐵了...但是客運南北往來夜車真的不錯，票價省快三倍」。（編輯：張嘉哲）