老闆揭面試4地雷！怒「真不是沒工作」　薪資曝光網戰翻

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，不少人現如今仍失業，大嘆工作難找，無論面試了幾家公司，結果都不盡理想，不過也有一位自稱是傳產老闆的網友發文怒轟，他拜託這些求職者「別這麼沒職業道德」，並揭開「面試4大地雷」，直呼「不是沒工作，只是你們太挑了」，貼文一出，網友全戰翻。

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該名男網友在《Dcard》發文，表示他是一間傳產負責人，今年30多歲，最近公司的老員工離職，再加上有想要重新大換血的想法，於是開放招聘新人才，但他也分享了幾項最近遇到的人。他提及，在面試前的應徵方式都公告為以「信箱投履歷」為準，但卻還是一堆人打電話或突然直接上門詢問，讓他超傻眼「拜託看清楚應徵方式」，甚至還有人打來詢問「你們是做什麼的」，讓他狂搖頭；也有很多老一輩的人在面試時都說自己很厲害、很有經驗，結果隔天只做了一天就不做了，還不提前或來電告知，「直接人間蒸發」，「超級沒禮貌，對公司真的很困擾，浪費彼此時間成本」。

▲一名男網友在社群平台《Dcard》發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

以上4種情況讓原PO真的很無言，他也表示因為傳產基本作業都是要付出勞力，不需要太高學歷或多高的經歷成就，只要肯做、肯學和態度好，「我都是直接給比一般薪資多的酬勞」，但太年輕的不想學習，不從基層做起、資深的固執不願改變、不願聽從較年輕的主管，這些情況也讓他感嘆「不是沒工作，只是你們太挑了而已」，他在文末也奉勸不管想不想做，拜託做到「基本禮貌」，請先告知公司，不要搞失蹤，「你不做還有一堆人要做，公司還得花時間找人，真的不適合就別硬投，就算急需錢也請三思，別造成別人困擾」。



▲原PO對於這些不負責任的求職者相當不滿。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 原PO也表示，他這是第一次與人資一同面試新人，有感而發才會PO出此篇文章，而該工作內容則是「一般作業員組裝和機台清理」，週一到週五，每天八小時不加班，見紅就放假，薪資「25K」左右，未加三節、年終，基本上有手的都可以做，「這樣過分嗎？我的重點是你若不想做，請提前告知，不要直接消失」。

貼文一出，網友們全戰翻，「慣老闆嗎？發你臉書就好」、「講真的夜市賣雞排的徵才都開到35-42K了，25K有很特別嗎？做一兩天就不用給薪水哦？勞資法保障的就是連只去了1小時也該給薪水，慣老闆包包下去」、「開2266的薪水，當然請到天兵」；但也有網友出面緩頰「真的最討厭那種人間蒸發聯絡不到的，不來沒關係，好歹說一聲吧！一通電話甚至一個訊息留言很難嗎」、「他找的也不是優良的人才啊， 也就是一個普通的作業員而已， 原PO在意的是求職者的工作態度，即便你不適應你也要提早讓人家知道，搞人間蒸發這是在玩哪一招？他公司給的薪水很低沒有錯， 但沒有到違法的程度啊， 你甘願就去，不甘願就不要， 也沒人強迫你一定要上班」。（編輯：郭佩蓉）