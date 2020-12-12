赴泰工作月領4萬5！他羨慕爽住豪宅 網列「3缺點」嚇壞
赴泰工作月領4萬5！他羨慕爽住豪宅 網列「3缺點」嚇壞
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-12 11:01:11
許多人在找工作時，會將薪資福利作為主要的參考項目之一，更有不少人選擇到國外闖蕩，不外乎希望得到更優渥的待遇。不過，近日一名網友在PTT八卦版提到，滑臉書看到同學在泰國工作，聲稱起薪4萬5000元台幣，高級租屋每月花1萬初，不禁疑惑表示「在泰國工作是不是超棒的？」貼文立刻引發熱議，卻釣出網友提「3缺點」狂勸退。
原PO提到，最近無意間在臉書看到以前同學在泰國工作，私訊對方聊了一下，「聽她說在泰國工作起薪45000台幣，目前住的地方租金1萬出頭，但是那房間超級大間，還有健身房、游泳池、一樓就是大廳，看起來就是很高級的飯店」。原PO羨慕的說「感覺在那的生活品質過得挺好的」，不過自己沒有去過泰國，不禁好奇詢問廣大鄉民「有沒有懂的人，說一下這是真的嗎？」想知道在泰國工作是不是真的像同學口中一樣美好。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「泰國是去玩的」、「認識的在那邊娶，就留在當地了」、「台北4萬5很簡單啊，只是一萬的房子一定是老舊破爛鳥籠，曼谷一萬可以住豪宅」、「泰國東西好吃、消費低，不錯玩，外派過去還不錯啊」、「清邁比較舒服，曼谷去年跨年去熱爆」。不過，也有網友列出3大缺點，提醒原PO要考慮清楚，「很不錯，但是要忍受塞車」、「光塞車就飽了」、「超熱喔！隨便都40度」、「曼谷電線完全沒有地下化，所以超容易停電的」、「你如果可以忍受曼谷塞車跟高溫就可以」、「整天流汗我才不要」。（編輯：賴詠璿）