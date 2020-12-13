美食巷仔內／紐約來的華裔主廚　無框架料理顛覆味蕾

面對疫情衝擊，台中老牌福華大飯店重新裝潢並調整菜色，聘來紐約星級餐廳華裔廚藝總監William主掌覓舍西餐廳，端上無框架創意料理顛覆想像，一道香煎法式鴨胸，全法式料理手法與擺盤，搭配的卻是剝膜的花生米，這種「在地食材遇上法式烹調」，激盪出完美交融口感，讓老饕驚豔不已。

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▲ 覓舍餐廳的西餐，以無框架創意料理呈現，這道法式香煎鴨胸搭配蔓越莓與花生米吃，交融風味讓人驚艷。（圖／福華飯店提供）

× ▲ 覓舍餐廳的西餐，以無框架創意料理呈現，這道法式香煎鴨胸搭配蔓越莓與花生米吃，交融風味讓人驚艷。（圖／福華飯店提供）

轉型後的台中福華全新出擊，原有的江南春江浙菜餐廳熄燈，新推中、西餐飲品牌江南村、覓舍二大餐廳，江南村取代原有江南春，仍主打江浙菜，偏重老菜新做風味，西餐廳覓舍Meets創意無限，不只將西餐以無框架創意呈現，還首創「PICK3」點餐模式，將國人愛分享、嘗鮮的特點融入點餐設計，多人用餐可享更多樣菜色，12月全館消費2500贈300、覓舍另推任選三道饗鮮優惠，正是三五好友結伴品嘗William創意美食好時機。

▲ 覓舍西餐廳主打無框架創意，湯品選擇多，不過這道清新如水的雞湯茶，人氣超夯，喝了會著迷。（圖／記者金武鳳攝)

× ▲ 覓舍西餐廳主打無框架創意，湯品選擇多，不過這道清新如水的雞湯茶，人氣超夯，喝了會著迷。（圖／記者金武鳳攝)

靦腆笑容、憨厚外表是William給人第一印象，但說起美食料理總能滔滔不絕，初來台灣，William下了不少功夫研究在地飲食與客人刁鑽味蕾，為了將在地韻味融入餐點，William料理手法雖採創意，卻堅持保留食材原汁原味、新鮮等特色，也專注料理的每道細節，他認為這是料理美味的重要關鍵。



▲ 覓舍餐廳提供點餐共享，分量大，圖為松子燉飯，拌著太陽蛋濃郁滑順口感，評價高。 （圖／記者金武鳳攝)

× ▲ 覓舍餐廳提供點餐共享，分量大，圖為松子燉飯，拌著太陽蛋濃郁滑順口感，評價高。 （圖／記者金武鳳攝)

曾問William，哪些菜色算得上是覓舍招牌？William笑稱那得由客人評價，覓舍料理道道「秀色可餐」，端上桌幾乎都得先餵飽手機，諸如招牌之一的法式香煎鴨胸，櫻桃鴨胸煎製後，淋上特製莓果油醋醬，再搭配醃漬蔓越莓與花生，看似「中西合併」，卻一點不突兀，入口後果香、花生香與櫻桃鴨交融的香甜美味，滿足極致味蕾。



▲飯後甜品首是這款洋溢酒香的伯爵茶慕絲，微澀的茶香味能解甜膩。（圖／福華飯店提供）

× ▲飯後甜品首是這款洋溢酒香的伯爵茶慕絲，微澀的茶香味能解甜膩。（圖／福華飯店提供）

至於那道義式生魚片，儘管只是品酒前開胃菜，經由William創意調理，將鰤魚佐以特製味增、油醋，再搭上醃製蘿蔔調味，魚肉細緻風味盡顯，美味爽口；讓人驚艷的干邑櫻桃佐伯爵茶慕絲，用頂級軒尼詩X.O手工醃製的櫻桃作為慕斯內餡，如同深水炸彈般的濃郁酒香，一口咬下霎那迸發，混和著外表撒上的特製伯爵茶粉，滑潤中微點澀味調和甜膩，是餐後最美完甜品，給人滿滿幸福感。