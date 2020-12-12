中天YT首日4萬人收看！眾見美女主播「1改變」：根本網紅

中天新聞台歷經換照申請失敗、假處分遭駁回後，於昨（11）日晚間11時59分確定證照到期，12日零時正式關閉，也全面轉型到YouTube頻道直播，首日同時觀看人數更高達4萬人，最特別的是，主播一改先前播報方式，不但號召網友刷留言，還頻頻拿起平板跟網友們互動，頻道的訂閱數更是已突破190萬人。
因為中天新聞台換照未過，52頻道只能播放至昨（11）日24時，在告別前夕，在中天大樓前舉辦倒數42小時不斷電直播活動，最後時刻旺旺中時集團董事長蔡衍明、陳文茜等人都在現場致詞，也和中天新聞全體主播、新聞部員工一同在昨晚關台最後時刻倒數時，合唱歌曲《再出發》，氣氛達到最高潮。
12日中天新聞台在YouTube直播首日就湧入超多網友們收看，同時觀看人數在12點更高達4萬人次，而美女主播們更一改以往播報方式的改變，就像是「直播主」一樣，頻繁地與網友們互動，還拿起平板唸出網友的留言。尤其談到「萊豬議題」時，主播更是請網友們刷一排「小豬」圖案，而在今早10點多時，劉盈秀主播更宣布頻道訂閱數已突破190萬。主播簡至豪則是透露，中天新聞目標是在農曆過年前要「超越200萬訂閱數」。
支持中天新聞的廣大網友們，也在留言室狂刷留言，「中天加油」、「旺董講得好，讚啦」、「太好了，加油」、「190萬了，200萬快了」、「感謝民X黨的黑手，讓YT中天人氣爆滿」、「換個方式看新聞也不錯，加油」、「中天快點TV，37萬人在看」、「直接變網紅」、「一秒變網紅」、「留言刷好快，眼睛好累」、「呆丸政腐正式進入北韓模式」、「中天GOGOGO」。（編輯：郭佩蓉）