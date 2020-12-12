中天YT首日4萬人收看！眾見美女主播「1改變」：根本網紅

中天新聞台歷經換照申請失敗、假處分遭駁回後，於昨（11）日晚間11時59分確定證照到期，12日零時正式關閉，也全面轉型到YouTube頻道直播，首日同時觀看人數更高達4萬人，最特別的是，主播一改先前播報方式，不但號召網友刷留言，還頻頻拿起平板跟網友們互動，頻道的訂閱數更是已突破190萬人。

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因為中天新聞台換照未過，52頻道只能播放至昨（11）日24時，在告別前夕，在中天大樓前舉辦倒數42小時不斷電直播活動，最後時刻旺旺中時集團董事長蔡衍明、陳文茜等人都在現場致詞，也和中天新聞全體主播、新聞部員工一同在昨晚關台最後時刻倒數時，合唱歌曲《再出發》，氣氛達到最高潮。

▲旺旺中時集團董事長蔡衍明以所有中天新聞人為傲。（圖／記者林調遜攝影，2020.12.11）

▲中天新聞台於12日午夜起確定關台，有民眾電視直接顯示黑屏。（圖／民眾提供）

▲中天新聞於12日中午12時，觀看人數衝破4萬人。（圖／翻攝自《中天新聞》YouTube頻道）