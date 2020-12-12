情侶吵到快分手！男友脫口「秘密」女臉綠 全場急勸放生
情侶吵到快分手！男友脫口「秘密」女臉綠 全場急勸放生
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-12 13:07:29
情侶之間吵架是難免的事情，但有時情緒上來時，講出來的話可能會不慎洩漏一點「秘密」，近日，一名女網友表示，自己在跟男友吵架的時候，男友竟然講出「驚人秘密」，讓她聽到感到非常噁心，貼文引發熱議。
原PO在Dcard貼文指出「今天跟男友因為某些事情吵架，但是吵架的過程當中，男友突然脫口說出『我朋友們上次跟妳吃過飯之後他們都覺得你是一個會劈腿的女生，要我跟你分手』」讓原PO頓時傻眼。「那群兄弟真的很噁心，私生活這麼不檢點，憑什麼這樣講我，我手機打開來，連一個有在聊天的男生朋友都沒有，我只跟他們吃過一頓飯就可以這樣講我？真的覺得這種行為令人作嘔」。貼文一出，網友紛紛回應「勸你還是快點放生吧！物以類聚」、「他把那種人當朋友，代表他自己也好不到哪去，放生吧」、「趕快放生吧，這太可怕了」、「他都可以在吵架的時候把這句拿出來講，可以考慮分手了」、「不小心說溜嘴的秘密....真的可以放生了」、「在背後討論妳，真的很糟糕」、「真的什麼樣的人就會和什麼樣的當朋友，挑對象真的也要看交友圈」。（編輯：張嘉哲）