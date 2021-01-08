美食巷仔內／道地風味煲仔「住家菜」　熊貓港點逗趣上桌

因疫情影響無法回鄉，義大皇家酒店「皇樓中餐廳」主廚黎順成為了一解鄉愁，將記憶中最喜愛的煲仔菜料理端上桌，推出「皇家富貴一品煲」等9款道地港式風味的煲仔「住家菜」（即家常菜）；而各式可愛造型港點，像是熊貓造型流沙包、紅蘿蔔鹹水角，則是特別為親子客準備，不僅美味，超Q模樣還很討喜。
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義大皇家酒店皇樓中餐廳，以招牌烤鴨、各種精緻粵菜、以及琳瑯多樣的港式點心，在高雄地區頗具盛名。中餐行政總主廚黎順成，擁有海內外各大飯店40餘年的深厚資歷，近期更為皇樓中餐廳菜單增添新風貌，融入多款香港美食中最受喜愛的煲仔菜，以及精緻的港式點心。
「椰香芋頭滑雞煲」鮮嫩雞腿肉拌特製調料醃製入味，搭配綿密鬆軟的大甲芋頭，再添加南洋椰奶，風味柔腴滑順；「絲瓜雲耳肥牛煲」以鮮脆的川耳、爽口的絲瓜，拌炒柔嫩的美國牛五花，而吊味用的蠔油甘鹹濃郁催化成誘人焦香，上桌時香氣直衝鼻腔；「鮑汁白玉金磚煲」則融入了道地粵菜的元素，外觀就像是金磚般的港式燒肉，搭配細緻軟嫩的雞蛋豆腐一起入口，多層次口感讓人味蕾大開。
港點部分特別推出包括蒸籠、糕點及甜品等36道點心，強調現包現蒸，除了傳統的灌湯包、蝦餃、燒賣、蘿蔔糕、鳳爪、腐皮捲等傳統港點外，因應飯店親子客層眾多，主廚發揮巧思，在點心的造型下足功夫，「熊貓造型流沙包」用竹炭粉當顏料，爆漿內餡是芝麻與花生醬，造型討喜、甜甜的滋味也深受孩童喜愛；「紅蘿蔔鹹水角」小巧可愛的紅蘿蔔造型，外皮就是以紅蘿蔔汁與糯米粉擀和，包覆扎實飽滿的豬肉、香菇與蝦仁特調餡料，視覺與味蕾兼倶。