美食巷仔內／道地風味煲仔「住家菜」　熊貓港點逗趣上桌

因疫情影響無法回鄉，義大皇家酒店「皇樓中餐廳」主廚黎順成為了一解鄉愁，將記憶中最喜愛的煲仔菜料理端上桌，推出「皇家富貴一品煲」等9款道地港式風味的煲仔「住家菜」（即家常菜）；而各式可愛造型港點，像是熊貓造型流沙包、紅蘿蔔鹹水角，則是特別為親子客準備，不僅美味，超Q模樣還很討喜。

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▲「皇樓中餐廳」主廚為了一解鄉愁，將記憶中最喜愛的煲仔菜料理端上桌，推出9款道地港式風味的煲仔「住家菜」。（圖／記者陳美嘉攝）

× ▲「皇樓中餐廳」主廚為了一解鄉愁，將記憶中最喜愛的煲仔菜料理端上桌，推出9款道地港式風味的煲仔「住家菜」。（圖／記者陳美嘉攝）

▲ 主廚發揮巧思，在點心的造型下足功夫，「熊貓造型流沙包」、「紅蘿蔔鹹水角」視覺與味蕾兼俱。（圖／記者陳美嘉攝）

× ▲ 主廚發揮巧思，在點心的造型下足功夫，「熊貓造型流沙包」、「紅蘿蔔鹹水角」視覺與味蕾兼俱。（圖／記者陳美嘉攝）

▲「皇樓中餐廳」推出9款道地港式風味的煲仔「住家菜」。（圖／記者陳美嘉攝）

× ▲「皇樓中餐廳」推出9款道地港式風味的煲仔「住家菜」。（圖／記者陳美嘉攝）

▲皇樓中餐廳菜單增添新風貌，融入多款香港美食中最受喜愛的煲仔菜，以及精緻的港式點心。（圖／記者陳美嘉攝）