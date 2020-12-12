居家隔離男叫外送！外送員「跳針舉動」 網嚇瘋：別鬧了
居家隔離男叫外送！外送員「跳針舉動」 網嚇瘋：別鬧了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-12 13:47:34
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸。不過，近日一名網友在臉書社團《爆怨公社》貼文提到，他在居家檢疫期間叫外送，外送員卻執意要他出門下樓取餐，整段對話曝光後引發全場熱議。
原PO提到，之前居家檢疫期的時候，透過外送平台叫外送餐點，外送員卻堅持要他下樓取餐，原PO反問「你要幫我付100萬罰款嗎？」對方卻固執回應「你給我下來講！」原PO無奈地再次強調「你要幫我付100萬罰款嗎？」 外送員仍不斷跳針「你自己下來看，你給我下來講」，最後原PO崩潰直嚷「你把東西丟掉，我可以省100萬！」外送員持續在原地暴怒，讓原PO相當無語。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「這名外送員想讓台灣出現防疫破口嗎？」「別鬧了」、「要是真的不幸確診，外送員也是第一個中鏢欸，有沒有搞錯啊」、「不要太扯喔」、「有點無奈又有點好笑」、「寧可省100萬也不會下樓拿啊」。
事實上，根據衛福部疾管署公告指出，鑒於國際疫情嚴峻，所有入境民眾皆須配合居家檢疫14天。居家檢疫者若違反隔離、檢疫規定的裁罰基準，依《傳染病防治法》及《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》規定，居家隔離者有擅自外出或其他違規情節，可處20萬至100萬元罰鍰；居家檢疫者於入境時未詳實填寫資料，可處1萬至15萬元罰鍰；如有擅自外出、未配合主管機關開立的檢疫通知書所載自機場返家規定或違反其他相關規定，可處10萬至100萬元罰鍰。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。