搭公車沒口罩！年輕媽秒掏「紙尿褲」套頭　司機臉綠放行

看不到臉就不尷尬！這名上海媽媽帶著自己的小孩想上公車，沒想到因為中國上海規定民眾出入公共場所，必須配戴口罩，無奈之下媽媽只好拿著孩子的紙尿褲套頭替代口罩，將兩人的頭包得緊緊的，司機看到也當場愣住，最後只好默默放行。這個行為不只同車乘客全笑翻，許多網友看完也紛紛逗趣表示「危機處理能力真好」。

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根據陸媒《瀟湘晨報》、《沸點視頻》報導，由於新冠疫情仍肆虐，上海就規定了民眾要配戴口罩防疫，不過近日卻有一起「急中生智」的案例，一對母子因為打算到百貨公司所以上了公車，沒想到上車後卻被司機攔住提醒，原本還打算請兩人下車，沒想到這位年輕媽媽一時腦洞大開，隨手掏出包包裡的2片紙尿褲，戴到了臉上當作口罩。

▲這名年輕媽媽的行為讓不少車上乘客傻眼。（圖／翻攝自《沸點視頻》微博）

雖然司機當下也愣住，不少乘客更是一時忍不住笑了出來，但似乎也沒有理由拒絕對方，兩人因此順利上了車。不過這個逗趣的畫面也被乘客拍下，事後在接受媒體採訪時透露，因為自己頭上套著紙尿褲，根本看不出誰是誰，所以並不特別在意。不過專家也提醒，醫用口罩和紙尿褲，其搆造及製作所需的材質各不相同，作用也不相同，紙尿褲並不適合長期當作口罩使用。

而畫面曝光後，也有不少網友紛紛留言笑稱「只要我不尷尬，尷尬的就是別人」、「這媽媽隨機應變的能力真好」、「無奈之舉，誰也不想這樣」、「真是機智」、「總比因為沒戴口罩而無法上車好」、「好聰明但也蠻好笑的」、「這故事提醒我們隨時攜帶口罩」。（編輯：楊智傑）