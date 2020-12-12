頂大帥弟同時交3女友！再爆「1內幕」　神扯真相網看呆了

不少人都希望能找到適合自己的另一半，不過對於同時交往3個女友的「超扯事蹟」，你怎麼看呢？有名男網友日前發文，表示就讀頂大的帥弟居然同時交往3個女友，更離譜的內幕是，原來弟弟的第一個女友竟然早就知情了，神扯真相也讓全場看呆。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「我弟有3個女友......」為題發文，表示自己是個異性緣很差的理工宅男，除了長相不會受女生歡迎以外，也不擅長和女生相處，「但我弟弟卻跟我完全相反」。原PO表示弟弟感覺沒有很拼的唸書，但就上了第一志願及頂大，也會很多才藝，像是樂器、跳舞，重點是「長得也很帥」，從國中就很受女生歡迎。

▲一名男網友在社群平台《Dcard》上以「我弟有3個女友......」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

某天他嚴肅地跟弟弟聊這件事，豈料弟弟也很乾脆地直說「我其實有3個女朋友，都在不同縣市，一個在北部、一個在中部，另外一個則在國外讀書」，也表示自己會「分配時間」，也都對他們3個很好，當然對方也都很愛弟弟。弟弟甚至說「條件好的人可以挑人，也可以同時擁有很多個」，還教他「如何變得更好」，便帶他去買衣服、剪頭髮，後來原PO問了一句「她們知道嗎」，弟弟猶豫了一下回應「不知道，但我女友知道」。



▲原PO的頂大帥弟同時有3個女友，神扯事蹟也讓網友紛紛看傻眼。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 原PO實在受不了，覺得很心虛就私訊了弟弟的第一任女友，也就是出國的那一位，怎知對方早就知情，也表明「因為自己出國讀書不能陪他，所以放任他多交女友」，那女孩也相信弟弟會等她回來，因為她跟弟弟其他女友條件差很多，無論是長相、家境及學歷。聽完這番話，原PO簡直驚呆，「事情到這真的感到很感嘆，我這種人一個女友都沒有，我弟這種人有三個」。

貼文一出，引起熱議「他是有讀書的時間管理大師」、「王永慶有三個太太…，你弟弟是『頂大小永慶』」、「傻眼，死渣男」、「...第二跟第三真衰」、「原PO別亂學時間管理大師」、「現在你看起來會覺得你弟很爽，但愛玩的人終究會為自己的行為付出代價」、「奇文共賞」、「她正宮也太有自信，已經玩開了怎麼還會覺得他之後會回來」、「會唸書不代表人品好，品德不好以後出社會你弟會自食惡果」。（編輯：郭佩蓉）