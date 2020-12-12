年前大掃除！「6大房內擺設」做到了　貴人、桃花秒爆棚

相信大家都會在迎接新年前來個年終大掃除，將家中老舊、不堪使用的物品清除。塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號分享幾個小方法，讓你輕鬆招來新年桃花及貴人運的閨房擺設。也要記得提醒單身閨蜜整理房間喔！

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▲塔羅牌老師艾菲爾在微信官方帳號分享了「6個房內擺設」注意事項，做到讓你貴人、桃花秒爆棚。（示意圖，取自unsplash）

× ▲塔羅牌老師艾菲爾在微信官方帳號分享了「6個房內擺設」注意事項，做到讓你貴人、桃花秒爆棚。（示意圖，取自unsplash）

如果床上、書桌、梳妝台、地上堆滿一堆雜物，哪還有空間裝桃花，月老公公看到這雜亂不堪的房間，也會嚇得退避三舍，又怎麼幫你牽紅線呢？一間閨房乾淨清潔，也體現了你個人的氣質，千萬要表裡如一才好喔。





二、粉晶點綴旺桃花





招桃花可以在床頭擺放粉色水晶，粉水晶是愛情之石，能增加愛情運，使愛情更甜蜜浪漫。幫助提升人緣，對於常與人接觸的服務業，助提升人際關係。另外，對撫平感情創傷也有極大的幫助。





招貴人可以擺放紫色水晶，天然的紫水晶擁有平靜安穩的能量，有助改善人際關係，廣結人緣，在友情、親情、同事之間可以增進感情。增加包容度，能令平衡人際關係，協調糾紛。





三、臥床靠牆有依靠





女生臥室的床，如果沒有靠牆壁就等於沒有依靠，容易讓住這間房的女生嫁不出去，除了睡覺時沒有安全感之外，也很難找到一個可靠、有肩膀的對象。建議床頭一定要靠牆，不然就是要加裝床頭板遮擋。





男生臥室的床頭上可以放一些龍的擺飾，為自己增添一些霸氣與氣勢，這樣一來能吸引到條件好的女生喔。





四、成雙成對好兆頭





許多人喜歡在房裡掛上偶像的海報，如果有在房間裡掛單人畫像的照片、海報都請取下，另外，房間裡的擺設，比如櫃子、檯燈、音響、枕頭、床頭櫃，都盡量要成雙成對，並且定時清潔房間，丟掉過於破舊的東西，這樣一來就能幫你招桃花姻緣。





五、溫暖臥房生氣旺





臥房光線太暗會讓環境陰暗、潮濕，人的內心也會跟著變得鬱悶、沉重。所以臥室的窗簾不宜太厚重，適時讓陽光透進房間，帶來一絲溫暖希望的感覺。窗簾容易生灰塵，記得要定時清潔。臥房的牆色，可以選擇紅、橘、黃色系，暖色系可以營造一種親密、舒適的環境，並且增添人的情感與活力。





六、真花帶來真情意





在床頭櫃或梳妝台上擺放雙數粉百合或是紅色系的無刺玫瑰，都能幫助桃花運勢大增。而假花、塑膠花、乾燥花、永生花缺少生命力，不適合拿來當開運花卉使用，反而會招來爛桃花，讓你避之唯恐不及。如果房內有仙人掌也請移除喔。（編輯：郭佩蓉）

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