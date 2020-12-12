他問「初次參加朋友婚宴」該包多少？內行曝關鍵：不會錯
他問「初次參加朋友婚宴」該包多少？內行曝關鍵：不會錯
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-12 14:23:41
結婚典禮是人生大事，不過婚宴出席與否、紅包等禮數也是一門很大學問。近日，一名網友在PTT八卦版詢問，第一次參加朋友的婚禮，紅包該包多少禮金？貼文立刻引發熱議，釣出許多內行網友分析，要看「一關鍵」決定禮金數目。
原PO表示，最近收到大學朋友的喜帖，由於自己是第一次參加朋友的婚禮，不知道禮金該包多少才妥當，並稱朋友婚宴辦在台北某高級飯店，他一人出席，疑惑地說「是不是應該查查看婚宴一桌多少錢再決定呢？」好奇詢問廣大鄉民「第一次去婚禮，紅包要包多少？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「第一看自己有沒有工作，第二看交情，第三看餐廳」、「看交情啊」、「禮貌上問一下一桌多少，要出席的話至少包1／10，禮到人不到就包1200吧」、「北部行情一人頭1800，如果是女方建議多加800＝2600，喜餅要錢」、「看你帶幾個人去吃」、「沒上班就量力而為」。不過，許多內行網友認為要看「一關鍵」決定禮金數目，「我都查好一桌多少當底價，剩下的看交情再加」、「五星級飯店3000起跳，剛出社會就3200吧或3000吧」、「大飯店真的沒2000以上必賠錢，因為不可能桌桌滿10個人，而且放鴿子的也不少」、「台北餐廳大概三千起跳」、「先查餐廳等級再決定，不容易出錯」。（編輯：賴詠璿）