提離職主管狂慰留！她「沒加薪升等」仍心軟　網全勸快走

又到了年末，不少上班族期待年終的到來同時，也會開始思考自己在公司內的位置。有不少民眾會趁著這個時間開始物色下一份工作或是跟主管討論升遷問題。近日就有一名網友在PTT提到自己預計領完年終就到下一間公司工作，沒想到這個消息在公司傳出後，幾乎所有主管都跑來慰留他，就連平常沒有業務交集的主管也前來關心，這也讓原PO陷入糾結，兩難問題曝光後，不少網友也紛紛給出建議。

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原PO解釋自己打算預計領完年終就跳槽到福利更好的公司，雖然目前自己只是個大學剛畢業，就職一年半的新鮮人，不過因為家裡因素、薪資和職務內容，於是決定到別家公司就職也順利拿到錄取通知。沒想到一聽說原PO要離開，幾乎有接觸過、相關單位，甚至過去無交集的主管都上前關心、約談。

▲離職前主管們紛紛前來慰留，原PO也忍不住思考到底是否要留下來。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

他提到，不少主管們都在慰留他的時候告訴他，希望能夠好好考慮個人職涯發展，但主管們的說詞幾乎都大同小異：「其他主管對我評價正面，我有潛力、勇於發現問題並解決、反應快、做事有效率」，但是提出的慰留條件卻只有「讓我轉調到想去的單位，如家因需要回南部處理，可以申請彈性工時及留職停薪」，完全沒有討論到加薪或是升等。

這就讓她忍不住質疑「積極慰留是因為我真的能力好；還是主管有攔截跳槽的KPI？每個新人要走都會被慰留嗎？」，而文章曝光後，不少職場前輩也紛紛給出建議，大部分的網友就勸她還是早點離職，「如果想留，就拿出你的 offer 跟他們提加薪」、「沒加薪說明一切，缺奴才不缺人才」、「不加薪不調等又慰留，這就表示你對他們的價值僅在另外訓練新人很麻煩罷了」。（編輯：楊智傑）