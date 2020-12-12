男爽吃喜宴！「神秘甜點」一端出 整桌暴動：國宴標準的
男爽吃喜宴！「神秘甜點」一端出 整桌暴動：國宴標準的
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-12 16:44:15
不少新人舉辦婚宴時，都繪邀請親朋好友一同慶祝，且喜宴中的各道料理，每每都能讓宴客口水直流。就有一名網友指出，自己參加喜宴時，其中一道甜點就讓整桌宴客相當驚訝，隨後他也貼出照片詢問這道料理的真面目，而引來內行人揭開真相。
原PO於臉書社團《爆廢1公社》上發文，其於內文中表示「請問一下，這道菜實際的名稱是什麼」，隨後他便貼出照片，只見畫面中，白色盤子上擺滿了炸湯圓，還撒上不少花生粉增添口感，不過中間卻擺了「神秘紫色泥狀」甜品。原PO透露，這道菜一端出來時，整桌人都相當震驚，「可是我除了炸湯圓吃過看過之外，中間那個我真的第一次吃...」，因此好奇向大家詢問這道料理的真面目。問題一曝光後，隨即就有老饕指出，中間那塊神秘甜品正是「八寶芋泥」，直言「中間那是八寶芋泥」、「中間不是芋泥嗎」、「八寶芋泥，這道甜點過年都會出現在我家桌上」、「芋泥湯圓，不過一般菜單上都很好聽，但是他其實就是芋泥加上炸湯圓，多數的意思是甜甜蜜蜜、圓圓滿滿」。據了解，八寶甜芋泥是傳統的台菜甜點，但因製作流程複雜，常常只能在流水席、婚宴或是過年除夕等場合才容易看見。而真相曝光後，也引來不少人大讚直呼，「這個桌菜不錯！台北很多桌菜只有炸湯圓，沒有芋泥」、「沒吃過有芋泥的」、「國宴標準的」、「第一次看到中間是芋泥的」、「好想吃噢！！」（編輯：陳雅雲）