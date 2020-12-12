零錢也有專用存款機？銀行行員曝「真實用途」：不是存錢

儲蓄一直以來都是被歌頌的好習慣，每個人都有自己的一套存錢方式，其中不少人喜歡將零錢累積下來，慢慢累積財富，不過你知道「零錢存款機」其實不是和一般的存提款機一樣設置來讓人「存錢」用的嗎？近日有網友分享，有銀行行員解釋其實「零錢存款機」是用來「繳錢」的。

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這名女網友在臉書社團《爆廢1公社》發文表示，自己第一次在銀行內看到零錢存款機，以前都是聽說，還沒有親眼見過，「第一次看到，覺得很方便，終於可以把我存很久的硬幣搬出來存了」。

從畫面中可以發現，這個零錢存款機可以將自己投入的所有銅板，不論是一塊、五塊或是十塊、五十等不同大小的硬幣，都能一次投入，機器還能自動幫你計算投下了多少錢，相當適合平時常用銅板的攤販、店家，不過一次只能投入100枚硬幣，如果是準備好幾袋銅板要存錢計算的話，得花點時間才能算出總價。

▲網友拍下這台「零錢存款機」。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）

許多網友看到這個和一般鈔票式不同的存款機也相當興奮，不少人在底下留言表示「有這個真的很方便，家中零錢也一堆」、「可以跟豬公說再見了」，另外也有網友好奇提問「可以判斷出假幣嗎」、「會咬錢，之前拿一堆五十存，結果機器咬錢當機，行員跟我說這台不能這樣存」、「一次扣15元手續費，如果1元就不要拿去了，而且故障率很高」。

此外，留言當中也有一名網友出面解釋，銀行當初設置這個機器，其實是用來繳錢的，「行員看我站很久，就出來跟我解釋，他們這一個機器是讓大家繳錢用的，準備好剛好的錢就不用找錢，而不是存款用的，我就回他，我去便利商店就好了不是嗎？」。（編輯：楊智傑）