中天轉戰網路！訂閱直逼200萬　他列「5點」看好：會成功

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對此，就有網友於PTT八卦板上發文，表示自己認為中天轉戰YouTube真的可能會成功，隨後他也列出五點分析。首先，他指出中天現在與直播無異，「在那邊+1、+2、求抖內、求訂閱，這不就是直播台最愛搞的嗎」。再來，原PO認為中天有不少員工外型姣好，「畢竟都是主播底，臉都是挑過的」，更能吸引觀眾收看。
文中他亦解釋，中天原本就是媒體，播報手法、方式十分專業，「現在就等於是一個24小時的線上電視台了，可能很多人放著就放著，店裡面會用YT訊號源的說不定還就這樣一直放著」；此外，原PO分析，中天現在播報方式和以前有所差異，若能與一般新聞台市場做出區隔，「那只能說別台要想上這台網路直播船只會更困難」。
最後他也表示節目內容題材多元，「反正什麼都報，好像也不是什麼色彩很明顯的媒體」。原PO提出5大點分析後，文末也好奇發問「有八卦嗎？喔對現在193萬訂閱了」。
問題一曝光後，隨即引來網友討論，其中有不少人支持原PO言論，「轉型是好事，但我看要砍掉不少人才能支撐」、「如果是用付費會員的方法，一個月一百，也許可以吧」、「相對YT能置入的廣告很多元，看團隊怎麼把瀏覽量轉換成錢囉」、「搞不好電視台發現成本大降，廣告收益提高」。
但也有網友抱持相反意見，「別的電視台早就在youtube有直播了，不過就是熱頭上大家聚在一起取暖」、「差很多！你純YT只能靠置入性行銷，廣告商沒辦法投置廣告，如果黃標還會沒廣告收益」、「用電視台規模經營YouTube，錢會燒光」、「就算影響力上升好了，首先收入就先少很多了」、「但YT並不需要那麼多人，還是會裁員吧」。
12日為中天新聞台於YouTube直播首日，第一天就引來不少網友收看，於中午12點時一度有4萬人次觀看。主播們也一改以往播報方式，宛如直播主般頻繁、熱情地與網友們互動，播報氣氛十分活潑歡樂。12日早上10點多時，主播劉盈秀也宣布頻道訂閱數已突破190萬。主播簡至豪則透露，中天新聞目標是在農曆過年前要「超越200萬訂閱數」。（編輯：陳雅雲）