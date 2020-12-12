被同1人炸3次！他疑惑「要包多少」　網笑：祝她再接再厲

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

被同1人炸3次！他疑惑「要包多少」　網笑：祝她再接再厲

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-12 19:44:33

▲獨自參加喜宴包 2600 夠嗎？答案一面倒，眾人秒回「 2 字」。（示意圖／pixabay）
▲網友分享被同1位新娘炸3次的遭遇，詢問大家「如果是你，會包多少錢？」引發討論。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
結婚典禮是新人們的人生大事，而對一般賓客來說，婚宴出席與否、紅包金額大小等等也是一門很重要的學問，一不小心就可能失了禮數。不過就有位網友貼出一張照片，竟然有人被同位新娘炸了3次喜帖，讓他不禁詢問大家「如果是你，會包多少錢？」引發熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友在臉書社團《爆廢1公社》發文，分享了一張截圖照片，照片中可以看見有人聲稱「被同一個新娘炸三次」，前兩次都有參加並且包了2000元，但第三次不會再去了。原PO傻眼直言，「沒有想到現在景氣差成這樣子，居然用結婚來撈錢」。更詢問大家「如果是你，會包多少錢？」
▲如果被同1位新娘發3次喜帖，你還會去參加嗎？（圖／翻攝自《爆廢1公社》臉書社團）
▲如果被同1位新娘發3次喜帖，你還會去參加嗎？（圖／翻攝自《爆廢1公社》臉書社團）
文章一出掀起熱烈討論，網友紛紛留言回覆說，「第二次就不包了」、「人生以結婚為目的這樣」、「包啊，給的時候順便要集點卡，記得請他們補前面兩次的點」、「前公盡棄」、「嫁那麼多次還敢一直炸，好厲害的臉皮」、「第一次結婚是失誤，第二次結婚是錯誤，第三次結婚是執迷不悟」、「還好我都先跟新人說3年內離婚要退雙倍」、「跟她說下次一定」、「一時結婚一時爽，一直結婚一直爽」、「紅包寫再接再勵」、「沒想到真有這種人啊！職業新娘」。
不過也有網友認為，「我也有朋友三次啊，至少有吃到還有包菜尾回家，當做去跟朋友聚餐吃把費順便幫朋友忙就好了」、「看交情」、「好朋友我還是會去，恭喜她又找到好對象」。（編輯：倪浩軒）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

開開心心去約會但遇到什麼事會讓你覺得最尷尬？

開開心心去約會但遇到什麼事會讓你覺得最尷尬？

繼續作答
2020進入尾聲　10大頭條哪個最震撼？

2020進入尾聲　10大頭條哪個最震撼？

繼續作答
您贊成未來人工流產不在需要經過配偶同意？

您贊成未來人工流產不在需要經過配偶同意？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀