台北特色小吃是什麼？全場答案「超現實」：真的一堆啊
台北特色小吃是什麼？全場答案「超現實」：真的一堆啊
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-12 22:21:44
台北為台灣的首都，其在經濟、文化、科技等方面都有驚人的發展，是一個充滿現代感的都市，不少台灣人也看中台北的商機及工作機會紛紛選擇遷入。對此，就有網友好奇發問，有沒有僅有台北有，外縣市很難看見的食物呢？問題一出，就不少在地人分享答案。
原PO於《Dcard》上發文，表示自己計畫到台北兩日遊，想在旅途中找到「台北唯一，外縣市沒有的食物」，因此好奇提問「希望迪卡大神們能推薦，我還是有自己查谷歌～但想說如果有在地人應該更準吧」。問題一曝光後，隨即引來網友討論，但不少人紛紛感嘆直呼，「一堆百貨公司獨有又貴桑桑的餐廳，而且只有臺北才有」、「台北的特色就是，很多小家的異國料理是真的很異國」、「台北就是一堆咖啡廳，不然就高級餐廳，沒什麼特色小吃」、「台北真的一堆高級餐廳欸啊」。不過，亦有在地人專業解析，「認真說台北沒有名產，但是有台北才有的食物，就是那種高級餐廳或是全台唯一餐廳，例如西門老天祿、高級法式餐廳等，或者是文創&改良傳產的產品，例如鳳梨酥、薄脆型的肉乾之類」，留言區也有網友推薦不少在地隱藏小吃、店面。（編輯：陳雅雲）