中天訂閱數激增！他看直播區「抖內實況」愣住：氣勢好狂
中天訂閱數激增！他看直播區「抖內實況」愣住：氣勢好狂
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-12 23:45:17
中天新聞台歷經換照申請失敗、假處分遭駁回後，於昨（11）日晚間11時59分確定證照到期，將轉往網路平台YouTube發展，目前頻道已有197萬人次訂閱，離200萬大關不遠。對此，就有網友收看中天網路直播時，發現「抖內」超狂實況，而引來許多人熱議。
今（12）日午夜過後，中天新聞台所屬的52頻道執照正式到期，而52頻道目前NCC與地方政府仍在審理各家業者所提出的頻道變更計畫，現階段暫以「跳頻」方式處理。中天新聞台也將轉往網路發展，並訂下年底前網路平台的訂閱數要達到200萬的目標。對此，就有網友於PTT八卦板上發文，表示自己在收看中天YouTube直播時，發現留言區有不少觀眾「抖內」，「1000多的也不在少數，而且網路有6萬人，收視率也蠻高的，而且沒NCC約束，現在中天反而放飛自我」。
貼文一曝光後，隨即引來鄉民熱議，「人家是實際支持，不是嘴砲支持」、「yt本來就這樣，爽就好」、「也快200萬訂閱了！這氣勢好狂啊XD」、「記得關台前才180萬勒...一天衝10萬...」；但也有人不太看好，直言「一個月後再看」、「先撐一年再說，製造短期熱絡，花點小錢就辦得到了」、「新開店都要觀察半年才算真的存活」。12日為中天新聞台於YouTube直播首日，第一天就引來不少網友收看，於中午12點時一度有4萬人次觀看。主播們也一改以往播報方式，宛如直播主般頻繁、熱情地與網友們互動，播報氣氛十分活潑歡樂。12日早上10點多時，主播劉盈秀也宣布頻道訂閱數已突破190萬。主播簡至豪則透露，中天新聞目標是在農曆過年前要「超越200萬訂閱數」。（編輯：陳雅雲）