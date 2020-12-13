今晚變天！北台下探15度　吳德榮曝「入冬最低氣溫時間」

今（13）晨水氣減少，降雨回波大多在東側海面上，東北季風迎風面的北海岸、北部山區及東半部有局部零星降雨。今晨各地氣溫較昨晨下降約2、3度，主要是「輻射冷卻」及部分冷空氣造成；截至5：06平地最低氣溫為新北石門區14.8度。氣象專家吳德榮指出，今晚北部低溫下探15度，明晚至周三清晨，平地最低氣溫約可降至13度左右，挑戰入冬最低氣溫。

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吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄中表示，本週有兩波冷空氣，分別在今晚及周五（18日）晚南下。今日白天西半部為晴時多雲的天氣，東半部多雲，北海岸、北部山區及東半部偶有零星飄雨的機率。北台偏涼，中南部日夜溫差大；今晚「東北季風」開始南下，北台天氣轉變、氣溫下降。今日各區平地氣溫如下：北部15至24度、中部16至29度、南部17至30度、東部16至28度。

▲吳德榮指出，今（13）晚北部低溫下探15度，明晚至周三清晨，平地最低氣溫約可降至13度左右，挑戰入冬最低氣溫。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》專欄）

吳德榮指出，明（14）日至周三（16日），「東北季風」挾冷空氣南下，氣溫明顯下降，北台轉冷，其他地區早晚亦偏冷，要注意保暖。明晚至周三清晨，平地最低氣溫約可降至13度左右，挑戰入冬最低氣溫。明日至週三仍然是迎風面（桃園以北及東半部）有雨、背風面（新竹以南）晴時多雲的天氣。

而根據最新模式模擬顯示，周四（17日）冷空氣漸減弱、氣溫漸回升，天氣略好轉，西半部晴時多雲，大台北東側及東半部仍有局部短暫雨。周五（18日）白天為空檔，各地晴時多雲氣溫升，東半部偶有零星飄雨的機率。周五晚起再一波冷空氣開始南下，天氣轉變，周六、日（19、20日）氣溫逐日下降。雖然最新模擬的強度比今晚這波還強，但是會強多少？會降到幾度？模式仍在調整中，需持續觀察。（編輯：許苡晴）