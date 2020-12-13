靠投資股票真能變有錢人？眾曝「殘酷真相」：夭壽的遊戲
靠投資股票真能變有錢人？眾曝「殘酷真相」：夭壽的遊戲
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-13 10:08:16
每個人在出社會之後，除了一般上班所領的薪水之外，也會選擇一些投資，例如股票等等，以增加自己的額外收入。對此，就有網友討論「真的有人能夠靠股票致富的嗎？」貼文引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「從小到大還真的沒有遇過有親朋好友靠股票致富的，一半是買定存股靠定存生活的，另外一半就是輸掉很多錢，後來還是有在加減投資股票，但就是閒錢當作娛樂而已，沒聽說過有人靠股票買豪宅跟開名車的， 有人身邊靠股票成為暴發戶的例子嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「股票是讓有錢人維持有錢的狀態，窮的話想靠股票根本做夢」、「股票只是讓有錢的人更有錢而已...一般人根本不可能致富」、「本金要夠多啊，不然投10萬下去，報酬率有多少」、「沒有本金的話一切免談，股票就是一個很夭壽的遊戲」、「每個入場的很多都是在賠錢啊，真的有賺的都很低調」。
另外，也有網友指出「賺10次不夠你賠一次，除非見好就收，不然賺再多都可能被一波收回去」、「某些人不相信真的是眼界太小，很多只是想低調而已，但賺的人不多就是了」、「首先你要有本金，而且想賺的快要貪但就可能輸慘。」而《NOWnews》也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：張嘉哲）