辦婚宴遇「議員助理」送禮！家屬好奇一看臉綠：小心他們

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辦婚宴遇「議員助理」送禮！家屬好奇一看臉綠：小心他們

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-13 10:48:21

▲婚宴紅包要包多少，常常要考量許多原因，近日就有網友分享遇見賓客才包600元就要吃高級飯店菜色，引發熱議。（圖／NOWnews資料照片）
▲網友分享自己家中辦婚宴時，卻遇到偽裝成議員助理的婚宴蟑螂。（圖／NOWnews資料照片）
結婚要宴客是常有的事情，通常男女雙方都會邀請親朋好友一起來分享喜悅，但如果有人不請自來，白吃白喝，那可真是令人頭疼。近日，有網友分享自己家中辦喜宴，等到結束之後，親朋好友才說疑似有兩個「婚宴蟑螂」出沒，要中部近期要結婚宴客的民眾注意。
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原PO在「爆怨公社」貼文指出「有兩個人日前拿著一塊匾額來到家裡，說是某某議員的助理，來拿喜帖，大家都忙著籌備婚禮也沒有拆開來看，結果12日家裡辦婚宴時，他們依舊以同樣手法入座，並送上幾樣寫著祝福語的禮物給接待人員」。
服務人員心想應該是一般的政治人物拜票，也就讓他進來，同桌的賓客全部黑人問號，詢問「你們是誰」，沒想到他們兩人東扯西扯，就這樣從頭吃到尾，還打包不少菜回去，「提醒中部地區近日要辦喜宴的人要注意這兩位婚宴蟑螂」。

▲兩位婚宴蟑螂帶來送給新人的禮物，不僅看起來髒兮兮，上頭的祝賀語還寫錯。（圖／取自爆怨公社）
▲兩位婚宴蟑螂帶來送給新人的禮物，不僅看起來髒兮兮，上頭的祝賀語還寫錯。（圖／取自爆怨公社）
只見原PO貼出的照片，兩位婚宴蟑螂帶來的禮物質感低落，看起來髒髒的有污漬樣，除了上面的字跡非常醜陋之外，連祝賀語都寫錯，將「早生貴子」寫成「早上貴子」；「百年好合」寫成「百年好好」，讓新婚夫婦及家屬看傻眼。
貼文一出，網友紛紛回應「這字也太醜了吧＝＝現在婚宴蟑螂這麼好當喔」、「超級狂...百年好好我忍不住笑了」、「哪位議員的助理這麼容易被偽裝啊....太瞎」、「真的什麼人都有，這禮物是去哪裡撿的＝＝」、「字醜到不忍直視，還寫早上貴子，真的不笑都難」。（編輯：張嘉哲）
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