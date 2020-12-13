輝瑞疫苗獲批准 美國陸軍：14日起施打全美第一劑
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-12-13 11:33:45
美國境內新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，約翰・霍普金斯大學統計，累計確診人數已經突破1600 萬。美國食品藥品監督管理局（FDA）週五（11）批准緊急使用輝瑞藥廠（Pfizer）與德國BioNTech研發的新型冠狀病毒疫苗，並傳出批准後24小內，疫苗將開始運送至全國各地。美國陸軍今（13）日證實，美國第一劑新冠疫苗將於週一施打。
《路透社》報導，12月第一波疫苗預計將有290萬劑，在陸軍的協助下預計自週一起，透過FedEx等貨運公司，290萬劑疫苗將會分送至全美多個州、超過600個地點。醫護人員與護理機構內的老年人將會是首批接種者。美國陸軍將軍佩爾納（Gustave Perna）在當地時間週六（12）的記者會上表示，「當我在這裡說話的時候，疫苗正在被打包。明天上午，疫苗就會開始從製造商轉至分送點，到了週一（各地）會開始收到疫苗。」並且用二戰諾曼第戰役的「D-Day」形容疫苗分發開始，標誌這場與病毒對抗的戰鬥即將迎來「結束的起點」。佩爾納表示，醫護人員最快將在12日接種，下週結束前會輪到養老院內的長者。透過「快速行動」疫苗計劃，未來的三週內美國國內所有的醫療機構都能夠取得輝瑞疫苗。佩爾納同時也坦承，儘管陸軍已經為分發疫苗準備了數個月，但向3.3億國民分配、並在攝氏零下70度保存疫苗，是後勤的重大挑戰。
輝瑞疫苗與其他疫苗相比，保存條件更加嚴峻。FedEx、UPS等貨運公司已經準備好可容納1000至1500劑的箱子，內含乾冰讓環境維持在零下94度以保存疫苗。未來數天，這些箱子將會在密西根、威斯康辛的輝瑞藥廠接到疫苗後，送至全美64個行政區。兩家貨運龍頭早前為此增加了共 17萬名員工，以向美國參議院確保運輸過程順利。
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