分數曾直逼醫牙！網嘆1科系「跌下神壇」：薪水低又超慘

許多大學新鮮人在選科系時，除了會依照個人興趣做選擇，也會同時考量到該科系的「未來出路」與「薪資待遇」如何。對此，也有一名網友相當好奇，他認為科系的熱門程度往往與「錢景」相關，薪資愈高的產業，往往相關科系分數也愈高，但總是有幾個意外，因此提問「有哪些科系曾被看好，畢業後卻變笑話」？

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該名網友在PTT以「台灣哪些科系是曾經很看好，後來變笑話」為題發文，表示科系的熱門程度往往與「錢景」息息相關，薪資愈高的產業，往往相關科系的分數也愈高，「除了醫牙，電機資工一向是熱門科系，薪水也一直不差」。

▲一名網友在PTT以「台灣哪些科系是曾經很看好，後來變笑話」為題發文。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，立刻引起熱議，網友們幾乎一面倒地直指「生命科學系」，因為約在10年前許多人看好該科系發展，分數甚至僅次於醫學系，豈料畢業後薪水待遇卻相差甚遠，「生科，十年前被包裝成準醫學系，還有生物科技產業可能是下一個科系新貴產業」、「當然生科」、「一日生科，終生科科」、「生科曾經僅次醫牙的第三志願，幫QQ」、「我那時候生科超高分，還好沒上」、「生科，慘」、「生科吧，光電都跑去GG輪班了」、「幫生科QQ，當初一堆高分去選結果...不過我覺得那些強者也會找到出路啦」。





除了生命科學系被點名，也有不少網友點出「光電系」，「材料、光電、生科」、「絕對是光電，當初跟電機差不多分數，出來後...」、「生科、物理、光電，還有文組一堆系」，卻也有其他網友反駁，「我是不知道物理光電能進台積哪裡慘，不要自己沒本事怪科系」、「光電還好一點，科學園區多少有用」、「 絕對生科，物理、光電、機械去科技業、台積，很容易」、「光電還好吧，就低配版電機，還是夠用的」。（編輯：郭佩蓉）