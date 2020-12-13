全台最糟的夜市是哪？眾點名「一縣市」 老饕開戰秒打臉
全台最糟的夜市是哪？眾點名「一縣市」 老饕開戰秒打臉
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-13 13:24:00
台灣小吃特別多，其夜市文化相當興盛，不僅國人熱愛，連外國人來台旅遊必備行程也是「逛台灣夜市」，但近日卻傳出台灣多個夜市苦撐，原因不外乎在於食物價格太貴，CP值太低。對此，就有網友討論「台灣最糟的夜市是哪個？」貼文引發熱議。
原PO在爆怨公社貼文指出「台灣史上最糟糕的應該是東大門夜市吧，而次糟糕的就是基隆廟口，去過的評價就是東西貴又不好吃，夾娃娃跟遊戲攤全部都是觀光等級，到底台灣有沒有真正的在地夜市。」貼文一出，網友紛紛回應「基隆夜市真的蠻差的」、「在地人很少去基隆夜市吧」、「把六合夜市放在哪啊！沒有第一也有第二」、「台中太原夜市，好到好停車好逛好玩」、「還是最推台南花園耶」、「東大門很糟嗎？我覺得還不錯啊」、「台灣最差應該是六合跟基隆吧....」、「最差基隆+1真的沒啥好吃」、「基隆廟口去過一次就不想去了，真的蠻無趣」。綜合網友意見，不少人都認為「基隆夜市」是台灣最差的夜市，但也有人表示「基隆廟口一堆好吃的，很多銅板美食好嗎」、「廟口的營養三明治跟滷肉飯都超猛的啊」、「六合才瞎吧！只是比較長而已，基隆夜市完勝」、「基隆夜市好吃的也只有在地才懂啊，覺得不到差」、「廟口超好逛，東西又很便宜好嗎...不懂吃才會說基隆廟口難逛」。（編輯：張嘉哲）