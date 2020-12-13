上駕訓班被教練兇！正妹急喊「快崩潰」 網秒吐背後原因
上駕訓班被教練兇！正妹急喊「快崩潰」 網秒吐背後原因
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-13 16:28:40
在滿18歲之後，許多人為了方便與朋友出遊，都會利用空檔到駕訓班上課，不過，近日就有網友抱怨，在駕訓班不小心選到一個很糟的教練，不僅經常不耐煩地指正錯誤，還會在副駕駛座玩手遊，讓她忍不住直呼「駕訓班簡直跟地獄沒兩樣」，貼文引起熱議。
原PO在《PTT》表示，當初選教練是參考Google上的評價，結果對方竟然是一個態度很差的人，不但會罵她學習速度太慢，還會不耐煩地指正，直到男友受不了去抗議之後，情況才逐漸改善，「前期每次要去上課都超痛苦，駕訓班簡直跟地獄沒兩樣，然後壓力超級大，我都覺得上完課也要看身心科了」。許多網友看到也紛紛回應，「我的駕訓班教練人超好欸，可能是因為他也很年輕吧」、「為啥女生都有教練跟車，男的上第一堂後就被放生？」、「我也遇過這種教練欸，都不認真教我，某次練車不小心開車衝向旁邊納涼的教練」、「遇到第一天就叫人倒車入庫然後操著口音噴人的，最後差點打起來，給你參考」。不過也有網友指出，「因為都要忍受三寶，久了就有職業病，體諒一下啦」、「每天都在做同一套，職業倦怠」、「駕訓教練態度差好像是常態」、「應該是職業倦怠了吧」、「教開車很講天份的，一堆教練根本只會開但不會教」、「被放生就算了，還叫我幫忙他教學生」。（編輯：許智超）