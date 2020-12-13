瘋《鬼滅》！媽一看女兒「早起原因」笑翻：這不是祖先阿
瘋《鬼滅》！媽一看女兒「早起原因」笑翻：這不是祖先阿
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-13 21:24:51｜update2020-12-13 21:34:50
日本超夯漫畫《鬼滅之刃》在全球掀起驚人熱潮，無論是小學生或高齡長輩都抵擋不住它的魅力，甚至有民眾為了《鬼滅之刃》做出瘋狂的事蹟。近日，就有一位日本媽媽分享，女兒很喜歡《鬼滅》，甚至每天早起膜拜「柱們」，讓媽媽又氣又好笑，貼文也引起熱議。
原PO在《Twitter》貼出兩張照片，可以看到牆壁上貼著岩柱、善逸、霞柱、禰豆子和香奈乎的海報，而女兒現在每天早上起床，都會誠心誠意向「柱們」膜拜，讓原PO忍不住笑虧「女兒抱歉，他們可不是妳的祖先啊」。原來牆上的海報是《鬼滅之刃》第 23 集最終單行本在日本 5 大報社投放的全版廣告，分別在讀賣新聞、朝日新聞、產經新聞、每日新聞和日本經濟新聞上刊登，而女兒每天都對自己最尊敬的鬼殺隊成員們進行膜拜禮，讓全家人看了好氣又好笑。許多日本的網友也紛紛回應，「現在的小孩都是《鬼滅之刃》孝子」、「這位妹妹也太可愛了吧」、「假裝自己是鬼殺隊的後代」、「這麼小就開始進入中二時期」、「好可愛喔」、「沒想到連這麼小的妹妹都愛鬼滅」、「妹妹真的以為是祖先嗎」、「怎麼能這麼可愛」、「小女孩的髮型剛好可以說是產屋敷，來祭拜每一個犧牲的柱」。（編輯：許智超）