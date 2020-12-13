台南女警太正！他看呆慘遭「巴頭」 台人笑虧：難怪塞車
台南女警太正！他看呆慘遭「巴頭」 台人笑虧：難怪塞車
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-13 22:26:15
台南除了美食多之外，近期也被發現有許多正妹帥哥。近日，就有女網友分享，她今日經過中西區時，發現一名正妹女警指揮交通，瞬間了解許多人喜歡來台南的感覺，也有男網友透露，綠燈時看到這名女警忘記踩油門前進，因此被老婆巴頭。
原PO在《台南爆料公社-台南最大社團》表示，她行駛到康樂街、民生路口時，發現一名女警站在路中央指揮交通，看到對方專業又漂亮，大讚「怪不得台南越來越多人喜歡來，看到她就像極了愛情，我住台南我驕傲」。許多網友也紛紛回應，「難怪民生路常常塞車」、「我也有看到，很正」、「我今天看到她，綠燈了，還被我老婆巴頭」、「女警指揮交通，反而更塞笑死」、「我覺得我應該回去台南工作了」、「如果遇到了，不用她開口，我駕照就會拿出來了」、「笑死，終於找到塞車的原因了」。還有網友說，「安平第四分局也有很正的女警，微笑也很美，難怪老街很多人」、「不只是有正妹女警，還有正妹消防，很酷」、「很辛苦的女警，站在車水馬龍的馬路上，看到一台遊覽車從她背後約10公分開過，都替她捏把冷汗」。（編輯：許智超）