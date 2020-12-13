冷空氣來襲！租屋妹想買暖氣 眾反推「神器」：便宜超多
冷空氣來襲！租屋妹想買暖氣 眾反推「神器」：便宜超多
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-13 23:19:47
中央氣象局今（13）日指出，由於受強度直逼大陸冷氣團的東北季風影響，今晚開始北台灣氣溫將持續下探，北台灣最低溫將僅有14至16度，沿海與空闊地區或近山區平地更下探至13度。對此，就有女網友透露，自己考慮購買一台暖氣放在租屋處，然而就有不少行家反推「一神器」。
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示最近氣溫降低，然而租屋處的冷氣卻沒有暖氣功能，也不太可能向房東要求更換冷氣，因此讓她猶豫是否要入手暖氣機，「但，又有點擔心會不會不安全，想問大家有什麼好建議嗎？」問題一曝光後，隨即就有內行人推薦「電熱毯」，直言「如果是租小房，其實會建議買電熱毯就好，租屋空間已經不大了，沒必要額外再買一台佔空間」、「認真說，電毯跟蠶絲被就暖到爆....然後睡覺穿個襪子超讚」、「電毯好用+1」、「電熱毯呢？可以開了窩在上面」、「電毯夠用了，便宜超多」。
不過也有不少人給出其他建議，「在房間都穿懶人毯，又暖又舒服」、「有在除濕嗎，通常濕度高會感覺比較冷，建議買除濕機比較實用（尤其是在台北的話）」、「我以前是先買除濕機，有時候比電暖器好用」、「除濕機和電暖器是北部租屋必備小家電吧，搬家時也方便攜帶」。中央氣象局指出，今晚起新一波東北季風將南下，且該波東北季風程度接近大陸冷氣團等級，使得今晚至下周四為止，中部以北與東北地區最低溫僅14至16度；沿海、空曠或近山區的平地地區氣溫更低，最低溫僅13度；而下周最冷時刻為明日晚間、15日清晨與夜晚以及16日的清晨與夜晚。（編輯：陳雅雲）