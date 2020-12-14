NOW早報／全台最糟夜市？眾齊喊「一縣市」　老饕全戰翻

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原PO在爆怨公社貼文指出「台灣史上最糟糕的應該是東大門夜市吧，而次糟糕的就是基隆廟口，去過的評價就是東西貴又不好吃，夾娃娃跟遊戲攤全部都是觀光等級，到底台灣有沒有真正的在地夜市。」
貼文一出，網友紛紛回應「基隆夜市真的蠻差的」、「在地人很少去基隆夜市吧」、「把六合夜市放在哪啊！沒有第一也有第二」、「台中太原夜市，好到好停車好逛好玩」、「還是最推台南花園耶」、「東大門很糟嗎？我覺得還不錯啊」、「台灣最差應該是六合跟基隆吧....」、「最差基隆+1真的沒啥好吃」、「基隆廟口去過一次就不想去了，真的蠻無趣」。
綜合網友意見，不少人都認為「基隆夜市」是台灣最差的夜市，但也有人表示「基隆廟口一堆好吃的，很多銅板美食好嗎」、「廟口的營養三明治跟滷肉飯都超猛的啊」、「六合才瞎吧！只是比較長而已，基隆夜市完勝」、「基隆夜市好吃的也只有在地才懂啊，覺得不到差」、「廟口超好逛，東西又很便宜好嗎...不懂吃才會說基隆廟口難逛」。
今日天氣／白天氣溫回升、晚轉涼 中南部日夜溫差大
今（14）日一整天預計受到這一波東北季風影響，北台灣及宜花地區整天偏涼，白天高溫約18至22度，中南部仍是晴到多雲，高溫約25至27度；在迎風面的北部、東半部及恆春半島等會變得雲多有雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨較持續，有局部大雨發生的機率；而由於北台灣過去一段時間連日降雨，土壤含水量偏高，再加上近日宜蘭外海地震的影響，北部及東北部山區容易有坍方及落石，前往上述區域務必注意安全。
東北季風直逼冷氣團 北台至周四低溫「下探13度」
中央氣象局昨（13）晚指出，受強度直逼大陸冷氣團的東北季風影響，昨晚開始北台灣氣溫將持續下探，中部以北與東北部地區最低將只有14至16度，沿海與空闊地區或近山區平地更下探13度，其中最冷天數位於14至16日。
疫情再起 賴清德：疫苗國際採購、國內研發雙軌並行
副總統賴清德昨（13）日出席2020北醫大60周年慶「國際醫療高峰論壇」時表示，台灣醫療水準相當好，有條件發展精準醫療及科技防疫。談到新冠肺炎疫苗，賴清德也強調，政府會繼續努力，透過國際採購跟國內研發雙軌的方式，守護國人的健康。
中天YouTube昨破200萬訂閱 直擊解析數據現象
中天新聞台經歷換照失利、向法院提假處分遭駁回後，於11日午夜起正式頻道執照到期，轉往網路發展。根據觀察，中天電視的YouTube頻道訂閱人數至昨早為止，已突破200萬訂閱，且在週日早上的新聞直播中，就有逾3.6萬人同步線上觀看，旁邊更有網友留下源源不絕的「祝賀訂閱破200萬」、「中天加油」等語「洗版」。
《星際大戰》影集下月開拍！最帥「黑武士」驚喜回歸
《星際大戰》官方推特近日宣布，片中的重要角色「歐比王肯諾比」，將開拍外傳影集《Obi-Wan Kenobi》，而且不僅大家喜愛的「歐比王」伊旺麥奎格將回歸，甚至連當初飾演「黑武士」達斯維達的男星海登克里斯坦森，亦將於2005年的《星際大戰三部曲：西斯大帝的復仇》後，再一次回歸演出黑武士。（編輯：賴詠璿）
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