尪婚後拒同房！她「床頭放錄音筆」　7天後一聽崩潰離婚

不少夫妻婚後生活並不如當初所想像的那般幸福美滿，對此，在中國就有一對夫妻結婚多年，女方懷疑常常需要出差的老公劈腿了，於是在臥室偷放「錄音筆」，豈料7天過後竟然聽到令她心碎的內容，立刻要求離婚，但當地法院認為，女方掌握證據的方法已「侵犯隱私權」，因此判定證據無效，並且駁回了離婚訴求。

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綜合陸媒報導，陝西西安一名女子2013年和張男結婚，隔年2月兒子也隨後出生。不過倆人婚後不久，張男就被公司外派出差。女方稱老公每次出差大約10天左右，回家僅待3、4天，後來每次回家的次數及時間也愈來愈短。

女子也表示，自己在家中和兒子一起睡，老公則是自己單獨睡一間房間，倆人也沒有行夫妻之實，而且老公在家接電話時經常偷偷摸摸地，因此她才會懷疑老公出軌，接著開始找證據。某次老公休假回家，女子趁他喝醉昏睡時，猜出他的手機密碼，不僅看見手機內有多張與其他女性的合照，甚至還有開房紀錄、手機錄影等，「一看就是兩人在外地同居，並一起出去旅行」。



▲中國一名女子在老公臥室床頭櫃偷放錄音筆，並錄到他與其他女子裸聊的音頻，這也讓她徹底死心，要求離婚。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay） 為了找出證據，女子便在老公臥室的床頭櫃放置錄音筆，豈料竟錄到他與其他女子裸聊的語音。她也向陸媒《華商報》透露，當時她將錄音筆放在老公房間7天，每天一錄就是7、８個小時，「我整個白天基本上都邊上班邊聽錄音，還要幫錄音筆充電，晚上再放回去，前6天都沒什麼內容，只有第7天晚上，居然錄到了他和其他女性裸聊的音頻」。





這也讓她徹底死心，並向當地法院提出離婚訴訟，要求孩子歸她撫養，位於城北的一處房產也要歸她，和分割夫妻共有的其他財產。同時，她也提交了老公的手機截圖、影片，還有老公在外地旅遊的朋友圈截圖以及錄音音檔作為證據，不過法官認為，倆人雖為夫妻關係，但在婚姻中依然保有獨立個體的隱私權，況且女子獲取證據的方式，已經侵犯到老公的隱私權，最終判定「證據無效」。

庭審中，張男不願意離婚，表示自己外出工作是為了維護家庭生活，並已經申請從外地調回，對於妻子說的出軌一節，純屬猜忌。但女子對於法院的駁回相當不滿，在判決滿6個月後，今年6月又在當地另一個法院提起另行起訴，法院也將於14日開庭審理此案。（編輯：郭佩蓉）