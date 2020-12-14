洗衣球好用到爆紅！男爽買整盒回家　媽一丟洗衣機傻眼了

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洗衣球好用到爆紅！男爽買整盒回家　媽一丟洗衣機傻眼了

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-14 10:48:59

▲網友討論大家是否也有在使用洗衣球，引發熱議。（圖／翻攝Dcard）
▲洗衣球近日超夯，因其便利性的緣故，吸引不少主婦購買。（圖／翻攝Dcard）
近日「洗衣球」超夯，其發明讓不少家庭主婦洗衣更加省力，洗衣服前只要丟入洗衣機裡頭即可。不過，就有網友分享因為聽說洗衣球超好用，於是就買了一整盒回家，沒想到使用過後讓他非常傻眼，貼文引發熱議。
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原PO在「社團揪團購」貼文指出「最近洗衣球好像很紅，聽朋友說很好用也很方便，那天經過超市我就順便買了一盒，結果買回來一大盒，我媽只用一次就說很難用，後來才發現洗衣球不是一顆可以洗整桶衣服....」。
「一顆洗衣球還是有限制洗衣量的，我們家有五個人，感覺這比較適合情侶或者一個人住的租屋族啊，我媽整桶衣服放一顆，結果洗出來...還有些衣服有些怪味，而且可能因為濃縮的關係，有些味道香到快吐出來，個人不喜歡那味道」。

▲網友分享自己使用洗衣球時，發現不能一顆就洗完全家人的衣服。（圖／NOWnews資料照）
▲網友分享自己使用洗衣球時，發現不能一顆就洗完全家人的衣服。（圖／NOWnews資料照）
貼文一出，網友紛紛回應「適合少人+1，我媽也不喜歡哈哈」、「感覺適合大學生或者情侶，一禮拜洗一次那種哈哈，我們家也是用過一次整盒送我讀大學的表妹」、「很好用是沒錯，但有些味道真的有點反胃」、「味道我真的不行，還是淡淡清香的就好」、「其實也真的是沒有比較省之外，味道我覺得不行QQ」。
事實上，洗衣球使用方法其實非常簡單，只要將要洗的衣物與洗衣球丟入洗衣機即可，並不需要將其外的膠膜拆開，而一次一顆洗衣球的水量需要65公升以下，「衣物6Kg」以下，如果家用洗衣機是較大機型，或者清洗衣物較多時，可能就要多丟一顆，以防衣服清潔不乾淨。（編輯：張嘉哲）
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