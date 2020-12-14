髮色染太鮮豔「面試準完蛋」？她崩潰求助　過來人解答了

2020年受到新冠肺炎（COVID-19）影響，不少人現如今仍然失業，苦嘆工作難找，無論面試了幾家公司，結果都不盡理想，不過，仍然還是有人不放棄希望，不斷海投履歷，盡可能獲取更多面試機會，對此，就有一名女網友發文求助，因為她近日到髮廊染法，結果發現髮色竟變成「大橘頭」，因此崩潰發文「會影響面試嗎」，也有內行網友直呼「這樣就直接刷了」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「髮色太鮮豔會影響面試嗎」為題發文，表示自己近日剛到髮廊整理完頭髮，豈料一看成品，發現髮色染出來竟然跟自己當初選的「自然色」完全不一樣，「現在要頂著一個大橘色頭準備找工作」。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「髮色太鮮豔會影響面試嗎」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲原PO找出韓星李聖經照片內的髮色作為對比。（示意圖，非原PO本人／翻攝自《Dcard》）

也有許多過來人分享經驗，「除了保險業，金融相關應該直接刷了吧」、「我們分行的行員清一色都黑頭髮，我之前染比較亮的暖色調就被唸，叫我去把頭髮染深」、「有比較大的機會被扣分，我以前面試的時候，太花枝招展的女生是不錄取的，但是也看行業嘍」、「金融業喔，保守的要死」、「我在金融業上班，公司有明文規定只能染深棕色，只要看起來太亮的都不行，燙捲也不能燙整頭，只能燙髮尾」、「絕對不行的，一般看起來可能還好，但金融業很保守，可憐原PO了快去染回來吧」、「我在金融業，百分之百會影響」。（編輯：郭佩蓉）