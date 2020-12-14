長髮女度假爽住飯店！抬頭見「一電器」崩潰：用到手抽筋
長髮女度假爽住飯店！抬頭見「一電器」崩潰：用到手抽筋
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-14 11:13:46
民眾外出旅遊，大多選擇住在飯店或民宿，而房內的配備應有盡有，提供旅客舒適的住宿體驗。不過，近日一名長髮女網友在臉書社團《爆怨公社》表示，度假入住飯店時，看到「一電器」瞬間火大，直呼每次都用到手抽筋，貼文意外掀起廣大網友共鳴。
原PO表示「渡假到飯店，遇到這種吹風機就很火，一頭長髮吹到懷疑人生，手按到要抽筋了，頭髮還沒乾，放棄」，並隨手拍下房內吹風機的照片，畫面中可見一支掛壁式吹風機，使用時必須持續按壓吹風機開關才能啟動，讓她無奈的問「有人跟我一樣嗎？」原PO接著說「覺得來找一支旅行用大風量的吹風機，或者找飯店先做功課，確認吹風機」，不然只好用橡皮筋和牙線棒固定住按鈕使用，不禁崩潰直呼「帶吹風機又好麻煩，一到飯店會先看吹風機，偏偏習慣每天要洗頭髮啊，真心覺得附好的吹風機的才是好飯店！」貼文一出，隨即引發廣大網友共鳴，紛紛回應「看到這種吹風機都不想洗頭了」、「飯店吹到手抽筋還吹不乾」、「手酸是還好，我還遇過會過熱，還要等的，我才幾根毛而已，還會過熱，現在出外都必帶吹風機」、「沒錯沒錯！看到這種吹風機真的是傻眼」、「我出門一定會帶自己的吹風機」。（編輯：賴詠璿）