嫌公司爛瘋狂跳槽！他「繞一圈」又回來　網曝真相：超賺

若從事同一份工作時間久了，想換個環境時，不少上班族都會「轉職」換工作，其中原因大多都和主管、同事、工作壓力或薪資待遇等等有關，不過也有人會在業界不同公司不斷「跳槽」轉職，過了幾年後卻還是回到原先所待的公司就職，這樣的情況就讓許多網友好奇背後原因，直問「為什麼要這樣虐待自己」，而話題也引發網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

近日有網友好奇在PTT發文提問，他提到公司內總會有一種同事會在上班時抱怨「覺得自己公司爛，整天說公司股價不行、薪水不行」，因此決定離開原公司。不過卻在跳槽到同類型公司或是業界後沒幾年，又回到原本這家公司任職、繼續抱怨，這就讓原PO不解發問「真心不懂，回鍋的大部分都有這個症狀」。

▲網友疑惑為何會有同事嫌任職公司差，卻在跳槽後回鍋。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）

而這篇提問文也掀起不少職場前輩討論，其中就有不少鄉民點出關鍵在於跳槽後回鍋的「薪資」，有網友就留言表示「很多人是離開後洗一輪資歷回來薪水三級跳」、「這樣才賺」、「有時候啊 跳出去再回來薪水會高很多」、「跳槽加薪，所以至少調過兩次了，很不賴」、「有看過出去之後回來變總經理特助的，這算升官吧」。

不過也有內行解釋「以為跳離這個火坑，誰知是另一個火坑才想回頭」、「這種人還不少」、「同事一堆回鍋，就知道公司比上不足比下有餘好好撐著吧」、「你公司是認可他的價值讓他回鍋了呀」、「應該不缺錢，想體驗各家公司文化」、「當初跳的時候就又看走眼，很正常」。（編輯：楊智傑）